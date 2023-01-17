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Испания не планирует передавать Украине танки Leopard - РИА Новости, 17.01.2023
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Испания не планирует передавать Украине танки Leopard
Испания не планирует передавать Украине танки Leopard - РИА Новости, 17.01.2023
Испания не планирует передавать Украине танки Leopard
Правительство Испании пока что не планирует передачу танков Leopard Украине, заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес на Всемирном... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:28
2023-01-17T15:10
в мире
хосе мануэль альбарес
маргарита роблес
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МАДРИД, 17 янв — РИА Новости. Правительство Испании пока что не планирует передачу танков Leopard Украине, заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, через несколько дней состоится важная встреча министров обороны ЕС, которые должны будут принять ключевые решения. При этом Альбарес подчеркнул, что выступает за сплоченность Евросоюза, считая ее "лучшим инструментом для установления мира на Украине". В июне испанская пресса сообщила, что власти в Мадриде планируют передать Киеву 40 танков Leopard 2 немецкого производства. Но для этого Мадриду было необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Позднее издание Business Insider сообщило, что власти ФРГ заблокировали планы Испании. В итоге количество танков сократили до десяти. В начале августа глава испанского МО Маргарита Роблес заявила, что правительство страны отказалось от планов передать Украине партию танков, которые, как оказалось, находятся в "плачевном состоянии".На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Варшава — инициатор создания этого объединения.Несколькими днями ранее газета Politico написала, что Париж и Варшава подталкивают Берлин к отправке танков Украине. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял журналистам, что правительство в настоящее время не планирует поставлять Киеву Leopard 2. Как комментировал этот вопрос сам канцлер Олаф Шольц, Германия будет и впредь координировать свои действия с союзниками, поспешных решений не будет.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230117/germaniya-1845401034.html
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в мире, хосе мануэль альбарес, маргарита роблес, сергей лавров, украина, россия, испания, евросоюз, нато
В мире, Хосе Мануэль Альбарес, Маргарита Роблес, Сергей Лавров, Украина, Россия, Испания, Евросоюз, НАТО
14:28 17.01.2023 (обновлено: 15:10 17.01.2023)
 
Испания не планирует передавать Украине танки Leopard

Глава МИД Испании Альбарес: страна пока не планирует передавать Украине танки Leopard

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
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МАДРИД, 17 янв — РИА Новости. Правительство Испании пока что не планирует передачу танков Leopard Украине, заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Эта возможность (передачи танков. — Прим. ред.) не рассматривается на данный момент, но Испания на каждом этапе украинской войны делает то, что считает лучшим, чтобы помочь украинцам защитить свой суверенитет и территорию, а также как можно быстрее установить мир", — сказал он.
По его словам, через несколько дней состоится важная встреча министров обороны ЕС, которые должны будут принять ключевые решения. При этом Альбарес подчеркнул, что выступает за сплоченность Евросоюза, считая ее "лучшим инструментом для установления мира на Украине".
В июне испанская пресса сообщила, что власти в Мадриде планируют передать Киеву 40 танков Leopard 2 немецкого производства. Но для этого Мадриду было необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Позднее издание Business Insider сообщило, что власти ФРГ заблокировали планы Испании. В итоге количество танков сократили до десяти.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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Дуда назвал причины, по которым Германия должна передать Украине танки
В начале августа глава испанского МО Маргарита Роблес заявила, что правительство страны отказалось от планов передать Украине партию танков, которые, как оказалось, находятся в "плачевном состоянии".
На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Варшава — инициатор создания этого объединения.
Несколькими днями ранее газета Politico написала, что Париж и Варшава подталкивают Берлин к отправке танков Украине. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял журналистам, что правительство в настоящее время не планирует поставлять Киеву Leopard 2. Как комментировал этот вопрос сам канцлер Олаф Шольц, Германия будет и впредь координировать свои действия с союзниками, поспешных решений не будет.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреХосе Мануэль АльбаресМаргарита РоблесСергей ЛавровУкраинаРоссияИспанияЕвросоюзНАТО
 
 
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