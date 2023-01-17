https://ria.ru/20230117/iran-1845344785.html

В Иране оценили возможность совместного производства автомобилей с Россией

В Иране оценили возможность совместного производства автомобилей с Россией - РИА Новости, 17.01.2023

В Иране оценили возможность совместного производства автомобилей с Россией

Тегеран не исключает создания совместного предприятия с Россией по производству автомобилей, заявил РИА Новости официальный представитель Министерства... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T06:17

2023-01-17T06:17

2023-01-17T09:58

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Тегеран не исключает создания совместного предприятия с Россией по производству автомобилей, заявил РИА Новости официальный представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф. "Совместное автопроизводство и открытие завода в Иране или же в России зависит от того, насколько успешно мы сможем экспортировать свои автомобили в Россию и выйти на ее рынок, а также насколько хорошо будут приняты иранские модели в России. После этого мы уже будем рассматривать инвестиции в совместное производство и развитие нашего рынка авто в России", — сказал он. В конце ноября глава Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи Манеш сообщил, что исламская республика подписала с Россией меморандум об экспорте своих автомобилей на 300 миллионов долларов. Галибаф указал, что пока таких поставок не было. При этом он отметил, что автомобили будут экспортироваться либо уже в сборном виде, либо в разобранном, в виде комплектующих, которые планируют собирать уже на российских предприятиях. По его словам, для осуществления первых поставок иранская сторона должна получить от профильных ведомств в России необходимые лицензии, а для авто требуется утверждение от российского госстандарта.

https://ria.ru/20230117/avtorynok-1845342564.html

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в мире, россия, иран, экономика