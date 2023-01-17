https://ria.ru/20230117/importozameschenie-1845558972.html

Путин призвал продолжить импортозамещение в высокотехнологичных отраслях

Путин призвал продолжить импортозамещение в высокотехнологичных отраслях - РИА Новости, 17.01.2023

Путин призвал продолжить импортозамещение в высокотехнологичных отраслях

Импортозамещение в высокотехнологических отраслях должно быть продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:55

2023-01-17T17:55

2023-01-17T18:05

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Импортозамещение в высокотехнологических отраслях должно быть продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин."Я очень рассчитываю и на то, что Андрей Рэмович (Белоусов - ред.) продолжит и работу по импортозамещению в высокотехнологических областях", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.Путин добавил, что власти предусматривают ресурсы на цели национального развития, "и все это развивается довольно эффективно".

https://ria.ru/20221228/polimery-1841983145.html

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владимир путин, россия