https://ria.ru/20230117/importozameschenie-1845558972.html
Путин призвал продолжить импортозамещение в высокотехнологичных отраслях
Путин призвал продолжить импортозамещение в высокотехнологичных отраслях - РИА Новости, 17.01.2023
Путин призвал продолжить импортозамещение в высокотехнологичных отраслях
Импортозамещение в высокотехнологических отраслях должно быть продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T17:55
2023-01-17T17:55
2023-01-17T18:05
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Импортозамещение в высокотехнологических отраслях должно быть продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин."Я очень рассчитываю и на то, что Андрей Рэмович (Белоусов - ред.) продолжит и работу по импортозамещению в высокотехнологических областях", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.Путин добавил, что власти предусматривают ресурсы на цели национального развития, "и все это развивается довольно эффективно".
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владимир путин, россия
17:55 17.01.2023 (обновлено: 18:05 17.01.2023)
Путин призвал продолжить импортозамещение в высокотехнологичных отраслях
Путин отметил, что импортозамещение в высокотехнологичных отраслях необходимо продолжать
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Импортозамещение в высокотехнологических отраслях должно быть продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я очень рассчитываю и на то, что Андрей Рэмович (Белоусов - ред.) продолжит и работу по импортозамещению в высокотехнологических областях", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Путин добавил, что власти предусматривают ресурсы на цели национального развития, "и все это развивается довольно эффективно".