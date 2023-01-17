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Греция увеличила в два раза импорт товаров из России после введения санкций - РИА Новости, 17.01.2023
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Греция увеличила в два раза импорт товаров из России после введения санкций
Греция увеличила в два раза импорт товаров из России после введения санкций - РИА Новости, 17.01.2023
Греция увеличила в два раза импорт товаров из России после введения санкций
Импорт товаров Грецией из России с января по ноябрь 2022 года вырос в 2,25 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщила греческая статистическая РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T18:50
2023-01-17T18:50
экономика
греция
россия
в мире
импорт
санкции
санкции в отношении россии
украина
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АФИНЫ, 17 янв - РИА Новости. Импорт товаров Грецией из России с января по ноябрь 2022 года вырос в 2,25 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщила греческая статистическая служба Elstat. Данные о двусторонней торговле между Грецией и Россией публикуются в ответ на необходимость предоставления специализированной статистической информации в связи с событиями на Украине, отмечает Elstat. "В период с января по ноябрь 2022 года стоимость импорта Греции из России составила 8,465 миллиарда евро, увеличившись на 125,3% по сравнению с периодом с января по ноябрь 2021 года, когда он составил 3,757 миллиарда евро", - говорится в сообщении. Стоимость экспорта Греции в Россию в период с января по ноябрь 2022 года составила 148,1 миллиона евро - на 18,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда было экспортировано товаров на 182,4 миллиона евро. Сальдо торгового баланса между Грецией и Россией в период январь-ноябрь 2022 года было отрицательным и составило 8,317 миллиарда евро (дефицит), говорится в публикации. За 11 месяцев 2021 года дефицит торгового баланса в двусторонней торговле составлял 3,574 миллиарда евро, сообщило статистическая служба. В ноябре 2022 года стоимость импорта Греции из России составила 715,7 миллиона евро - на 29,2% больше по сравнению с ноябрем 2021 года (554,1 миллиона евро). Стоимость экспорта Греции в Россию в ноябре 2022 года составила 10,9 миллиона евро, что на 52,0% меньше, чем в ноябре 2021 года, когда она составляла 22,7 миллиона евро. Дефицит торгового баланса Греции и России в ноябре 2022 года составил 704,8 миллиона евро. За весь 2021 года общая стоимость импорта Греции из России составила 4,302 миллиарда евро – примерно вдвое меньше, чем за 11 месяцев 2022 года. Ранее Elstat сообщил, что дефицит баланса внешней торговли Греции за 11 месяцев 2022 года превысил 35 миллиардов евро и вырос на 13 миллиардов по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.
https://ria.ru/20230117/sanktsii-1845490407.html
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экономика, греция, россия, в мире, импорт, санкции, санкции в отношении россии, украина
Экономика, Греция, Россия, В мире, Импорт, Санкции, Санкции в отношении России, Украина
18:50 17.01.2023
 
Греция увеличила в два раза импорт товаров из России после введения санкций

Греция после введения санкций Евросоюза увеличила в 2,25 раза импорт товаров из России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 17 янв - РИА Новости. Импорт товаров Грецией из России с января по ноябрь 2022 года вырос в 2,25 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщила греческая статистическая служба Elstat.
Данные о двусторонней торговле между Грецией и Россией публикуются в ответ на необходимость предоставления специализированной статистической информации в связи с событиями на Украине, отмечает Elstat.
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"В период с января по ноябрь 2022 года стоимость импорта Греции из России составила 8,465 миллиарда евро, увеличившись на 125,3% по сравнению с периодом с января по ноябрь 2021 года, когда он составил 3,757 миллиарда евро", - говорится в сообщении.
Стоимость экспорта Греции в Россию в период с января по ноябрь 2022 года составила 148,1 миллиона евро - на 18,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда было экспортировано товаров на 182,4 миллиона евро.
Сальдо торгового баланса между Грецией и Россией в период январь-ноябрь 2022 года было отрицательным и составило 8,317 миллиарда евро (дефицит), говорится в публикации.
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За 11 месяцев 2021 года дефицит торгового баланса в двусторонней торговле составлял 3,574 миллиарда евро, сообщило статистическая служба.
В ноябре 2022 года стоимость импорта Греции из России составила 715,7 миллиона евро - на 29,2% больше по сравнению с ноябрем 2021 года (554,1 миллиона евро). Стоимость экспорта Греции в Россию в ноябре 2022 года составила 10,9 миллиона евро, что на 52,0% меньше, чем в ноябре 2021 года, когда она составляла 22,7 миллиона евро. Дефицит торгового баланса Греции и России в ноябре 2022 года составил 704,8 миллиона евро.
За весь 2021 года общая стоимость импорта Греции из России составила 4,302 миллиарда евро – примерно вдвое меньше, чем за 11 месяцев 2022 года.
Ранее Elstat сообщил, что дефицит баланса внешней торговли Греции за 11 месяцев 2022 года превысил 35 миллиардов евро и вырос на 13 миллиардов по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.
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