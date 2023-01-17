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В бундестаге раскритиковали лишение Медведчука украинского гражданства - РИА Новости, 17.01.2023
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В бундестаге раскритиковали лишение Медведчука украинского гражданства
В бундестаге раскритиковали лишение Медведчука украинского гражданства - РИА Новости, 17.01.2023
В бундестаге раскритиковали лишение Медведчука украинского гражданства
Депутат бундестага ФРГ от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон раскритиковал решение Владимира Зеленского о лишении... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T21:29
2023-01-17T21:29
в мире
виктор медведчук
петр быстрон
украина
германия
владимир зеленский
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Депутат бундестага ФРГ от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон раскритиковал решение Владимира Зеленского о лишении гражданства Украины Виктора Медведчука, а также других украинских оппозиционеров. Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Во вторник Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении всех четверых украинского гражданства. "Среди пострадавших - депутаты парламента от оппозиционной партии "Платформа за жизнь", которая за год до начала войны была самой сильной политической силой на Украине, у которой было 24,1%, согласно опросам общественного мнения, и таким образом на 6% опережая партию Зеленского "Слуга народа". Одним из главных требований партии было мирное решение конфликта на Донбассе и сотрудничество с Россией", - заявил Быстрон. Его слова приводятся в релизе фракции АдГ в бундестаге. "Незаконный домашний арест Медведчука, который длился несколько месяцев, уже нарушил действующее украинское законодательство. Эта экспатриация нарушает конституцию Украины, а также все европейские стандарты в области прав человека. Это еще один шаг массовых репрессий против оппозиции на Украине. Правительство Германии должно прекратить все финансовые переводы на Украину", - отметил депутат. Он также добавил, что парламентская фракция АдГ требует немедленного прекращения всех переговоров о сближении ЕС с Киевом.
https://ria.ru/20230116/medvedchuk-1845323804.html
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в мире, виктор медведчук, петр быстрон, украина, германия, владимир зеленский, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, евросоюз, донбасс
В мире, Виктор Медведчук, Петр Быстрон, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь, Евросоюз, Донбасс
21:29 17.01.2023
 
В бундестаге раскритиковали лишение Медведчука украинского гражданства

В бундестаге назвали лишение Медведчука украинского гражданства репрессий против оппозиции

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Депутат бундестага ФРГ от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон раскритиковал решение Владимира Зеленского о лишении гражданства Украины Виктора Медведчука, а также других украинских оппозиционеров.
Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Во вторник Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении всех четверых украинского гражданства.
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"Среди пострадавших - депутаты парламента от оппозиционной партии "Платформа за жизнь", которая за год до начала войны была самой сильной политической силой на Украине, у которой было 24,1%, согласно опросам общественного мнения, и таким образом на 6% опережая партию Зеленского "Слуга народа". Одним из главных требований партии было мирное решение конфликта на Донбассе и сотрудничество с Россией", - заявил Быстрон. Его слова приводятся в релизе фракции АдГ в бундестаге.
"Незаконный домашний арест Медведчука, который длился несколько месяцев, уже нарушил действующее украинское законодательство. Эта экспатриация нарушает конституцию Украины, а также все европейские стандарты в области прав человека. Это еще один шаг массовых репрессий против оппозиции на Украине. Правительство Германии должно прекратить все финансовые переводы на Украину", - отметил депутат.
Он также добавил, что парламентская фракция АдГ требует немедленного прекращения всех переговоров о сближении ЕС с Киевом.
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