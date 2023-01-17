https://ria.ru/20230117/grazhdanstvo-1845593858.html

В бундестаге раскритиковали лишение Медведчука украинского гражданства

В бундестаге раскритиковали лишение Медведчука украинского гражданства - РИА Новости, 17.01.2023

В бундестаге раскритиковали лишение Медведчука украинского гражданства

Депутат бундестага ФРГ от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон раскритиковал решение Владимира Зеленского о лишении... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T21:29

2023-01-17T21:29

2023-01-17T21:29

в мире

виктор медведчук

петр быстрон

украина

германия

владимир зеленский

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Депутат бундестага ФРГ от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон раскритиковал решение Владимира Зеленского о лишении гражданства Украины Виктора Медведчука, а также других украинских оппозиционеров. Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Во вторник Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении всех четверых украинского гражданства. "Среди пострадавших - депутаты парламента от оппозиционной партии "Платформа за жизнь", которая за год до начала войны была самой сильной политической силой на Украине, у которой было 24,1%, согласно опросам общественного мнения, и таким образом на 6% опережая партию Зеленского "Слуга народа". Одним из главных требований партии было мирное решение конфликта на Донбассе и сотрудничество с Россией", - заявил Быстрон. Его слова приводятся в релизе фракции АдГ в бундестаге. "Незаконный домашний арест Медведчука, который длился несколько месяцев, уже нарушил действующее украинское законодательство. Эта экспатриация нарушает конституцию Украины, а также все европейские стандарты в области прав человека. Это еще один шаг массовых репрессий против оппозиции на Украине. Правительство Германии должно прекратить все финансовые переводы на Украину", - отметил депутат. Он также добавил, что парламентская фракция АдГ требует немедленного прекращения всех переговоров о сближении ЕС с Киевом.

https://ria.ru/20230116/medvedchuk-1845323804.html

https://ria.ru/20230116/ssha-1845271315.html

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в мире, виктор медведчук, петр быстрон, украина, германия, владимир зеленский, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, евросоюз, донбасс