https://ria.ru/20230117/grabezh-1845391732.html

Машинист московского метро поймал грабителя, пытавшегося сбежать в тоннель

Машинист московского метро поймал грабителя, пытавшегося сбежать в тоннель - РИА Новости, 17.01.2023

Машинист московского метро поймал грабителя, пытавшегося сбежать в тоннель

Житель Кубани похитил смартфон у пассажирки московского метро, убежал в тоннель, проехал одну станцию в кабине поезда, после чего его поймали полицейские,... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T11:29

2023-01-17T11:29

2023-01-17T11:29

происшествия

ирина волк

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Житель Кубани похитил смартфон у пассажирки московского метро, убежал в тоннель, проехал одну станцию в кабине поезда, после чего его поймали полицейские, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Предварительно установлено, что злоумышленник на станции метро "Курская" вырвал из рук москвички дорогостоящий смартфон. Убегая, он спрыгнул с платформы на пути и попытался скрыться. Машинист электропоезда, увидев в тоннеле неизвестного, применил экстренное торможение и предложил мужчине войти в кабину", - сказала Волк. По ее словам, мужчину задержали на станции "Бауманская", им оказался ранее неоднократно судимый за кражи житель Краснодарского края. Она также отметила, что похищенное вернули законной владелице. Возбуждено уголовное дело о попытке грабежа, фигурант - под подпиской о невыезде, добавила Волк.

https://ria.ru/20221201/udar-1835472345.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ирина волк, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, московский метрополитен