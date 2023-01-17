https://ria.ru/20230117/gossluzhaschie-1845549443.html

Володин предложил сделать службу в ВС России обязательной для госслужащих

Володин предложил сделать службу в ВС России обязательной для госслужащих - РИА Новости, 17.01.2023

Володин предложил сделать службу в ВС России обязательной для госслужащих

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать обязательным условием наличие военно-учетной специальности и службу в ВС России для госслужащих. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:33

2023-01-17T17:33

2023-01-17T18:34

вячеслав володин

госдума рф

вооруженные силы рф

общество

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать обязательным условием наличие военно-учетной специальности и службу в ВС России для госслужащих.По словам парламентария, таким образом можно будет создать систему "кадровых лифтов". Володин подчеркнул, что заняться этим вопросом необходимо в ближайшее время."Когда каждый человек, независимо, где он работает, может и должен защищать свою страну. И самое главное, он подготовлен к этому", — резюмировал Володин.На прошлой неделе Минтруд предложил засчитывать период службы добровольцем в стаж государственных служащих. В министерстве уточнили, что "действие законопроекта будет распространено на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года".В ведомстве также напомнили, что периоды службы мобилизованных и добровольцев в рамках СВО засчитываются в страховой стаж как день за два. При этом специальный стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, для участников боевых действий также идет в двойном размере.Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. Президент назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20221229/zakon-1842360167.html

https://ria.ru/20230117/izolyatsiya-1845410346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вячеслав володин, госдума рф, вооруженные силы рф, общество