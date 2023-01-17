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Володин рассказал Путину о планах на сессию Госдумы - РИА Новости, 17.01.2023
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Володин рассказал Путину о планах на сессию Госдумы
Володин рассказал Путину о планах на сессию Госдумы - РИА Новости, 17.01.2023
Володин рассказал Путину о планах на сессию Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая первое пленарное заседание весенней сессии, сообщил, что во вторник провел разговор с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:10
2023-01-17T12:22
политика
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая первое пленарное заседание весенней сессии, сообщил, что во вторник провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказал о планах на сессию."Сегодня провел разговор с президентом, рассказал о планах на сессию", - сказал Володин.
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политика, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, россия
Политика, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Россия
12:10 17.01.2023 (обновлено: 12:22 17.01.2023)
 
Володин рассказал Путину о планах на сессию Госдумы

Спикер Госдумы Володин в разговоре с Путиным рассказал ему о планах на сессию палаты

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая первое пленарное заседание весенней сессии, сообщил, что во вторник провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказал о планах на сессию.
"Сегодня провел разговор с президентом, рассказал о планах на сессию", - сказал Володин.
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 12:09
В Госдуме началось первое пленарное заседание в новом году
 
ПолитикаГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссия
 
 
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