https://ria.ru/20230117/gosduma-1845405946.html
Володин рассказал Путину о планах на сессию Госдумы
Володин рассказал Путину о планах на сессию Госдумы - РИА Новости, 17.01.2023
Володин рассказал Путину о планах на сессию Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая первое пленарное заседание весенней сессии, сообщил, что во вторник провел разговор с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:10
2023-01-17T12:10
2023-01-17T12:22
политика
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая первое пленарное заседание весенней сессии, сообщил, что во вторник провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказал о планах на сессию."Сегодня провел разговор с президентом, рассказал о планах на сессию", - сказал Володин.
https://ria.ru/20230117/zasedanie-1845405326.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, россия
Политика, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Россия
12:10 17.01.2023 (обновлено: 12:22 17.01.2023)
Володин рассказал Путину о планах на сессию Госдумы
Спикер Госдумы Володин в разговоре с Путиным рассказал ему о планах на сессию палаты