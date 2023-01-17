https://ria.ru/20230117/gosduma-1845405946.html

Володин рассказал Путину о планах на сессию Госдумы

Володин рассказал Путину о планах на сессию Госдумы - РИА Новости, 17.01.2023

Володин рассказал Путину о планах на сессию Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая первое пленарное заседание весенней сессии, сообщил, что во вторник провел разговор с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:10

2023-01-17T12:10

2023-01-17T12:22

политика

госдума рф

вячеслав володин

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540356_985:1033:2790:2048_1920x0_80_0_0_c9009638224e2917eb1ea9651eb2205e.jpg

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая первое пленарное заседание весенней сессии, сообщил, что во вторник провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказал о планах на сессию."Сегодня провел разговор с президентом, рассказал о планах на сессию", - сказал Володин.

https://ria.ru/20230117/zasedanie-1845405326.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, россия