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Суд дал полтора года колонии волгоградцу, выбившему глаз мужчине за кашель - РИА Новости, 17.01.2023
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Суд дал полтора года колонии волгоградцу, выбившему глаз мужчине за кашель
Суд дал полтора года колонии волгоградцу, выбившему глаз мужчине за кашель - РИА Новости, 17.01.2023
Суд дал полтора года колонии волгоградцу, выбившему глаз мужчине за кашель
Суд приговорил к полутора годам колонии жителя Волгограда, который выбил глаз у кашлявшего в очереди мужчины, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:52
2023-01-17T15:57
происшествия
волгоград
волгоградская область
здоровье - общество
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ВОЛГОГРАД, 17 янв – РИА Новости. Суд приговорил к полутора годам колонии жителя Волгограда, который выбил глаз у кашлявшего в очереди мужчины, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области. По информации ведомства, в декабре житель Волгограда, который стоял в очереди в магазине, услышал, как кашляет покупатель в медицинской маске. Мужчина сам был без маски и потребовал от него перестать кашлять, затем набросился с кулаками и бил его по голове руками и ногами так, что пострадавший лишился правого глаза. Было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. "Суд приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приговор в силу не вступил.
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происшествия, волгоград, волгоградская область, здоровье - общество
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Здоровье - Общество
15:52 17.01.2023 (обновлено: 15:57 17.01.2023)
 
Суд дал полтора года колонии волгоградцу, выбившему глаз мужчине за кашель

Суд дал полтора года колонии волгоградцу, выбившему глаз мужчине, кашлявшему в очереди

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 17 янв – РИА Новости. Суд приговорил к полутора годам колонии жителя Волгограда, который выбил глаз у кашлявшего в очереди мужчины, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
По информации ведомства, в декабре житель Волгограда, который стоял в очереди в магазине, услышал, как кашляет покупатель в медицинской маске. Мужчина сам был без маски и потребовал от него перестать кашлять, затем набросился с кулаками и бил его по голове руками и ногами так, что пострадавший лишился правого глаза. Было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.
"Суд приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Приговор в силу не вступил.
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