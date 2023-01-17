https://ria.ru/20230117/glaz-1845517648.html

Суд дал полтора года колонии волгоградцу, выбившему глаз мужчине за кашель

Суд дал полтора года колонии волгоградцу, выбившему глаз мужчине за кашель - РИА Новости, 17.01.2023

Суд дал полтора года колонии волгоградцу, выбившему глаз мужчине за кашель

Суд приговорил к полутора годам колонии жителя Волгограда, который выбил глаз у кашлявшего в очереди мужчины, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T15:52

2023-01-17T15:52

2023-01-17T15:57

происшествия

волгоград

волгоградская область

здоровье - общество

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ВОЛГОГРАД, 17 янв – РИА Новости. Суд приговорил к полутора годам колонии жителя Волгограда, который выбил глаз у кашлявшего в очереди мужчины, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области. По информации ведомства, в декабре житель Волгограда, который стоял в очереди в магазине, услышал, как кашляет покупатель в медицинской маске. Мужчина сам был без маски и потребовал от него перестать кашлять, затем набросился с кулаками и бил его по голове руками и ногами так, что пострадавший лишился правого глаза. Было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. "Суд приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приговор в силу не вступил.

https://ria.ru/20221211/zaderzhanie-1837882698.html

волгоград

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, волгоград, волгоградская область, здоровье - общество