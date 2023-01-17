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Путин посмертно присвоил звание Героя России участнику СВО Алмазу Сафину - РИА Новости, 17.01.2023
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Путин посмертно присвоил звание Героя России участнику СВО Алмазу Сафину
Путин посмертно присвоил звание Героя России участнику СВО Алмазу Сафину - РИА Новости, 17.01.2023
Путин посмертно присвоил звание Героя России участнику СВО Алмазу Сафину
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России участнику специальной военной операции старшине Алмазу Сафину посмертно за мужество и героизм при... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T08:57
2023-01-17T09:48
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общество
кременная
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России участнику специальной военной операции старшине Алмазу Сафину посмертно за мужество и героизм при исполнении воинского долга, сообщает пресс-служба Кремля."За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшине Сафину Алмазу Минигалеевичу (посмертно)", - говорится в сообщении.На официальном портале Республики Башкортостан сообщается, что Сафин был уроженцем села Раевский. Десантнику было 37 лет.Алмаз Сафин принимал участие в специальной военной операции с 30 сентября прошлого года. 14 января этого года в ходе ведения оборонительных боев подразделениями 237-й десантно-штурмового полка на Красно-Лиманском направлении противник вывел все имеющиеся резервы в район Кременной "с целью активными наступательными действиями осуществить прорыв обороны десантников и выйти на оперативный простор, отрезать пути снабжения группировки войск и совершить захват".Разведчики полка вскрыли маршруты передвижения резервов противника и направление основного удара, что позволило перегруппировать подразделения и усилить оборону.В ходе наблюдения Сафин первым заметил выдвижение резервов противника, своевременно подал команду подчиненным на открытие огня, доложив об этом командиру роты, "чем упредил вражеские действия и попытку внезапного нападения, что позволило своевременно обороняющимся занять свои позиции".В ходе боя огнем из личного оружия уничтожил пять украинских военных. Не достигнув успеха в ходе попытки внезапной атаки, противник начал методично обстреливать из минометов позиции взвода.Противник неоднократно пытался выбить десантников с занимаемых позиций, но, встретив ожесточенное сопротивление, понеся большие потери, ничего не добился и вынужден был отступить."В результате мужественных действий десантников под командованием старшины Сафина А.М. в ходе боя уничтожены 1 танк, 2 бронемашины и до 50 военнослужащих ВСУ. После боя старшина Сафин А.М. от полученных ранений скончался, выполнив поставленную боевую задачу до конца", - отмечается в справке.
https://ria.ru/20221209/pamyatnik-1837546518.html
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россия, владимир путин, общество, кременная, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество, Кременная, Вооруженные силы Украины
08:57 17.01.2023 (обновлено: 09:48 17.01.2023)
 
Путин посмертно присвоил звание Героя России участнику СВО Алмазу Сафину

Путин посмертно присвоил звание Героя России старшине Сафину за подвиг во время СВО

© Фото : Глава Альшеевского района Дамир Мустафин/TelegramУчастник специальной военной операции старшина Алмаз Сафин
Участник специальной военной операции старшина Алмаз Сафин - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : Глава Альшеевского района Дамир Мустафин/Telegram
Участник специальной военной операции старшина Алмаз Сафин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России участнику специальной военной операции старшине Алмазу Сафину посмертно за мужество и героизм при исполнении воинского долга, сообщает пресс-служба Кремля.
"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшине Сафину Алмазу Минигалеевичу (посмертно)", - говорится в сообщении.
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На официальном портале Республики Башкортостан сообщается, что Сафин был уроженцем села Раевский. Десантнику было 37 лет.
Алмаз Сафин принимал участие в специальной военной операции с 30 сентября прошлого года. 14 января этого года в ходе ведения оборонительных боев подразделениями 237-й десантно-штурмового полка на Красно-Лиманском направлении противник вывел все имеющиеся резервы в район Кременной "с целью активными наступательными действиями осуществить прорыв обороны десантников и выйти на оперативный простор, отрезать пути снабжения группировки войск и совершить захват".
Разведчики полка вскрыли маршруты передвижения резервов противника и направление основного удара, что позволило перегруппировать подразделения и усилить оборону.
"Парашютно-десантный взвод под командованием старшины Сафина в составе батальона удерживал оборонительные позиции на предполагаемом участке основного удара врага. Старшина в минимальные сроки оперативно организовал наблюдение, инженерное и фортификационное оборудование позиций, поставил подчиненным задачи и организовал оборону закрепленных за взводом позиций", - говорится в справке.
В ходе наблюдения Сафин первым заметил выдвижение резервов противника, своевременно подал команду подчиненным на открытие огня, доложив об этом командиру роты, "чем упредил вражеские действия и попытку внезапного нападения, что позволило своевременно обороняющимся занять свои позиции".
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В ходе боя огнем из личного оружия уничтожил пять украинских военных. Не достигнув успеха в ходе попытки внезапной атаки, противник начал методично обстреливать из минометов позиции взвода.
"В ходе артиллерийского налета старшина Сафин А.М. получил тяжелое осколочное ранение, но не оставив позиций продолжил управлять подчиненными и вести прицельный огонь по превосходящим в численности подразделениям неонацистов", - отмечается в документе.
Противник неоднократно пытался выбить десантников с занимаемых позиций, но, встретив ожесточенное сопротивление, понеся большие потери, ничего не добился и вынужден был отступить.
"В результате мужественных действий десантников под командованием старшины Сафина А.М. в ходе боя уничтожены 1 танк, 2 бронемашины и до 50 военнослужащих ВСУ. После боя старшина Сафин А.М. от полученных ранений скончался, выполнив поставленную боевую задачу до конца", - отмечается в справке.
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