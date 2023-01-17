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Дуда назвал причины, по которым Германия должна передать Украине танки - РИА Новости, 17.01.2023
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Дуда назвал причины, по которым Германия должна передать Украине танки
Дуда назвал причины, по которым Германия должна передать Украине танки - РИА Новости, 17.01.2023
Дуда назвал причины, по которым Германия должна передать Украине танки
Президент Польши Анджей Дуда считает, что факт членства в НАТО заставит Германию передать Украине танки. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:59
2023-01-17T11:59
в мире
анджей дуда
сергей лавров
германия
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украина
нато
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ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда считает, что факт членства в НАТО заставит Германию передать Украине танки. В прошлую среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Польша является инициатором создания этой коалиции. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Дуда заявил, что может назвать несколько причин, по которым Германия должна отдать свои танки Украине. "Первая – Германия – это часть НАТО. И если возникла ситуация, когда несколько членов готовы передать свои танки, то это важный момент", - сказал польский лидер. "Второе… Я вижу, что давление немецкой политической сцены и общественного мнения становится все сильнее. Я надеюсь, что результатом всех этих элементов станет это очень нужное решение", - добавил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844937498.html
https://ria.ru/20230116/tanki-1845157944.html
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в мире, анджей дуда, сергей лавров, германия, россия, украина, нато
В мире, Анджей Дуда, Сергей Лавров, Германия, Россия, Украина, НАТО
11:59 17.01.2023
 
Дуда назвал причины, по которым Германия должна передать Украине танки

Президент Польши Дуда заявил, что членство в НАТО заставит Германию передать Украине танки

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда считает, что факт членства в НАТО заставит Германию передать Украине танки.
В прошлую среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Польша является инициатором создания этой коалиции.
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Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Дуда заявил, что может назвать несколько причин, по которым Германия должна отдать свои танки Украине.
"Первая – Германия – это часть НАТО. И если возникла ситуация, когда несколько членов готовы передать свои танки, то это важный момент", - сказал польский лидер.
"Второе… Я вижу, что давление немецкой политической сцены и общественного мнения становится все сильнее. Я надеюсь, что результатом всех этих элементов станет это очень нужное решение", - добавил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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