https://ria.ru/20230117/gazprom-1845372640.html

"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме

"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме - РИА Новости, 17.01.2023

"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме

"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 32,6 миллиона кубометров на 17... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T10:01

2023-01-17T10:01

2023-01-17T10:01

экономика

газпром

украина

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 32,6 миллиона кубометров на 17 января, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 32,6 миллиона кубометров на 17 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам. Украина в мае прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены. С конца мая, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40–43 миллионов кубометров в сутки, однако с 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, газпром, украина, россия