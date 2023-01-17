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"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме - РИА Новости, 17.01.2023
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"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме - РИА Новости, 17.01.2023
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 32,6 миллиона кубометров на 17... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T10:01
2023-01-17T10:01
экономика
газпром
украина
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 32,6 миллиона кубометров на 17 января, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 32,6 миллиона кубометров на 17 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам. Украина в мае прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены. С конца мая, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40–43 миллионов кубометров в сутки, однако с 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров.
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экономика, газпром, украина, россия
Экономика, Газпром, Украина, Россия
10:01 17.01.2023
 
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме

"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в объеме 32,6 миллиона кубометров

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкРаботник "Газпрома" на газоизмерительной станции
Работник Газпрома на газоизмерительной станции - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Работник "Газпрома" на газоизмерительной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 32,6 миллиона кубометров на 17 января, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 32,6 миллиона кубометров на 17 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.
Украина в мае прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
С конца мая, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40–43 миллионов кубометров в сутки, однако с 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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