https://ria.ru/20230117/gaz-1845486406.html

Путин заявил, что газодобытчики увеличили платежи в бюджет

Путин заявил, что газодобытчики увеличили платежи в бюджет - РИА Новости, 17.01.2023

Путин заявил, что газодобытчики увеличили платежи в бюджет

Добыча газа в России в 2022 году снизилась, а мировые цены на газ существенно выросли, в результате российские газодобытчики увеличили платежи в бюджет, сказал... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:32

2023-01-17T14:32

2023-01-17T15:14

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Добыча газа в России в 2022 году снизилась, а мировые цены на газ существенно выросли, в результате российские газодобытчики увеличили платежи в бюджет, сказал президент России Владимир Путин."Снизилась добыча природного газа, ее объем снизился на 11,8%. При этом отмечу, что мировые цены на газ существенно, как вы знаете, выросли из-за действий западных стран, и в результате российские газодобытчики-экспортеры сработали в последние 2 года с хорошей прибылью и значительно увеличили платежи в бюджетную систему страны", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам."В целом доходы федерального бюджета в прошлом году выросли на 10% и составили 27,8 триллиона рублей", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20230117/neft-1845485235.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия