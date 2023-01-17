https://ria.ru/20230117/gaz-1845486406.html
Путин заявил, что газодобытчики увеличили платежи в бюджет
Путин заявил, что газодобытчики увеличили платежи в бюджет - РИА Новости, 17.01.2023
Путин заявил, что газодобытчики увеличили платежи в бюджет
Добыча газа в России в 2022 году снизилась, а мировые цены на газ существенно выросли, в результате российские газодобытчики увеличили платежи в бюджет, сказал... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:32
2023-01-17T14:32
2023-01-17T15:14
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Добыча газа в России в 2022 году снизилась, а мировые цены на газ существенно выросли, в результате российские газодобытчики увеличили платежи в бюджет, сказал президент России Владимир Путин."Снизилась добыча природного газа, ее объем снизился на 11,8%. При этом отмечу, что мировые цены на газ существенно, как вы знаете, выросли из-за действий западных стран, и в результате российские газодобытчики-экспортеры сработали в последние 2 года с хорошей прибылью и значительно увеличили платежи в бюджетную систему страны", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам."В целом доходы федерального бюджета в прошлом году выросли на 10% и составили 27,8 триллиона рублей", - добавил глава государства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
14:32 17.01.2023 (обновлено: 15:14 17.01.2023)
Путин заявил, что газодобытчики увеличили платежи в бюджет
Путин заявил, что газодобытчики увеличили платежи в бюджет, хотя добыча газа снизилась
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Добыча газа в России в 2022 году снизилась, а мировые цены на газ существенно выросли, в результате российские газодобытчики увеличили платежи в бюджет, сказал президент России Владимир Путин.
"Снизилась добыча природного газа, ее объем снизился на 11,8%. При этом отмечу, что мировые цены на газ существенно, как вы знаете, выросли из-за действий западных стран, и в результате российские газодобытчики-экспортеры сработали в последние 2 года с хорошей прибылью и значительно увеличили платежи в бюджетную систему страны", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
"В целом доходы федерального бюджета в прошлом году выросли на 10% и составили 27,8 триллиона рублей", - добавил глава государства.