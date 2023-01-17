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Цены на газ в Европе опустились ниже 600 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 17.01.2023
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Цены на газ в Европе опустились ниже 600 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе опустились ниже 600 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 17.01.2023
Цены на газ в Европе опустились ниже 600 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы снижения примерно до 3% и впервые с 31 августа 2021 года опустились ниже 600 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:47
2023-01-17T11:49
экономика
европа
природный газ
в мире
цены
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы снижения примерно до 3% и впервые с 31 августа 2021 года опустились ниже 600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 728,6 доллара (+0,2%). Минутами ранее их стоимость опустилась до 599 долларов (–3,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы, – 727,1 доллара за тысячу кубометров.Биржевые цены на газ в Европе на торгах 16 января впервые за 16 месяцев, с сентября 2021 года, опускались ниже 610 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что снижение стоимости газа на европейской бирже связано с потеплением и увеличением выработки энергии из ветра.Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.Цены на газ в регионе ощутимо выросли ещё весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в две тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20230116/spg-1845298385.html
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экономика, европа, природный газ, в мире, цены
Экономика, Европа, Природный газ, В мире, Цены
11:47 17.01.2023 (обновлено: 11:49 17.01.2023)
 
Цены на газ в Европе опустились ниже 600 долларов за тысячу кубометров

Цена газа в Европе впервые с 31 августа 2021 года упала ниже 600 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы снижения примерно до 3% и впервые с 31 августа 2021 года опустились ниже 600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 728,6 доллара (+0,2%). Минутами ранее их стоимость опустилась до 599 долларов (–3,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы, – 727,1 доллара за тысячу кубометров.
Вид на район Буда в Будапеште - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 19:34
Будапешт ведет переговоры с Анкарой о получении СПГ из турецкого терминала
Биржевые цены на газ в Европе на торгах 16 января впервые за 16 месяцев, с сентября 2021 года, опускались ниже 610 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что снижение стоимости газа на европейской бирже связано с потеплением и увеличением выработки энергии из ветра.
Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
Цены на газ в регионе ощутимо выросли ещё весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в две тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 18:35
Испанцы сэкономили более 4,5 миллиарда евро благодаря энергомерам властей
 
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