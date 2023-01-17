https://ria.ru/20230117/fsb-1845355819.html

ФСБ перекрыла канал поставок мефедрона в Хабаровске

ФСБ перекрыла канал поставок мефедрона в Хабаровске - РИА Новости, 17.01.2023

ФСБ перекрыла канал поставок мефедрона в Хабаровске

Межрегиональный канал поставок мефедрона перекрыли спецслужбы в Хабаровске, изъяты 3 килограмма наркотиков на 12 миллионов рублей, сообщает управление ФСБ по... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T08:07

2023-01-17T08:07

2023-01-17T08:07

происшествия

хабаровск

хабаровский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ХАБАРОВСК, 17 янв - РИА Новости. Межрегиональный канал поставок мефедрона перекрыли спецслужбы в Хабаровске, изъяты 3 килограмма наркотиков на 12 миллионов рублей, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю. По данным управления, 36-летний житель Хабаровска на личном автомобиле перевез особо крупную партию наркотиков из другого региона в краевой центр. Заведено дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье - лишение свободы до 15 лет.

https://ria.ru/20230116/avariya-1845330135.html

хабаровск

хабаровский край

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2023

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происшествия, хабаровск, хабаровский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)