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ФОМС рассказал, можно ли прикрепиться к частной клинике по полису ОМС - РИА Новости, 17.01.2023
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ФОМС рассказал, можно ли прикрепиться к частной клинике по полису ОМС
ФОМС рассказал, можно ли прикрепиться к частной клинике по полису ОМС - РИА Новости, 17.01.2023
ФОМС рассказал, можно ли прикрепиться к частной клинике по полису ОМС
Лечиться по полису ОМС можно и в частном медучреждении, если у клиники есть амбулаторно-поликлинические услуги и она зарегистрирована в реестре территориального РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T06:40
2023-01-17T06:40
здоровье
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Лечиться по полису ОМС можно и в частном медучреждении, если у клиники есть амбулаторно-поликлинические услуги и она зарегистрирована в реестре территориального фонда ОМС, то к ней можно прикрепиться на бесплатное обслуживание, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования. "Вместо государственной можно выбрать для посещения частную клинику, участвующую в территориальной программе ОМС. Перечень организаций можно уточнить на сайте территориального фонда ОМС", - говорится в сообщении. Территориальные фонды обязательного медицинского страхования на своих сайтах ежегодно публикуют реестр частных и государственных медицинских организаций, которые работают по ОМС. Кроме того, чтобы понять, работает ли клиника в системе ОМС или нет, можно позвонить в свою страховую медицинскую организацию или непосредственно в клинику и уточнить эту информацию, пояснили в пресс-службе. В регистратуре нужно будет написать заявление на имя главврача, его должны рассмотреть в течение 12 дней, уточнили в Фонде. А вот отказать в прикреплении из-за прописки в другом регионе или городе ни государственные, ни частные клиники не могут. Менять поликлинику по ОМС можно один раз в течение календарного года, чаще только при смене места жительства, рассказали в ведомстве. При этом, не все услуги в частной клинике можно получить по ОМС, а только те, что прописаны в территориальной программе и в зависимости от специфики клиники. Узнать, какие услуги предлагает конкретная клиника в рамках полиса ОМС, можно на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования, добавили в пресс-службе. К частным клиникам, оказывающим услуги по ОМС, применяются такие же требования, как к государственным - контроль за сроками и качеством оказания медицинской помощи, расходования средств осуществляют страховые медицинские организации и территориальный фонд ОМС, сообщили в фонде. Пациенты коммерческих центров обладают теми же правами, что и пациенты государственных поликлиник, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230109/oms-1843713969.html
https://ria.ru/20230103/polisy-1842916091.html
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здоровье, россия
Здоровье, Россия
06:40 17.01.2023
 
ФОМС рассказал, можно ли прикрепиться к частной клинике по полису ОМС

ФОМС: прикрепиться по полису ОМС можно и к частной клинике, прописка роли не играет

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в медиабанкПолис ОМС
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Полис ОМС. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Лечиться по полису ОМС можно и в частном медучреждении, если у клиники есть амбулаторно-поликлинические услуги и она зарегистрирована в реестре территориального фонда ОМС, то к ней можно прикрепиться на бесплатное обслуживание, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
"Вместо государственной можно выбрать для посещения частную клинику, участвующую в территориальной программе ОМС. Перечень организаций можно уточнить на сайте территориального фонда ОМС", - говорится в сообщении.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 16:53
На "Госуслугах" появился электронный полис ОМС
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования на своих сайтах ежегодно публикуют реестр частных и государственных медицинских организаций, которые работают по ОМС. Кроме того, чтобы понять, работает ли клиника в системе ОМС или нет, можно позвонить в свою страховую медицинскую организацию или непосредственно в клинику и уточнить эту информацию, пояснили в пресс-службе.
"Если у клиники есть амбулаторно-поликлинические услуги и она зарегистрирована в реестре территориального фонда ОМС, то туда можно прикрепиться на бесплатное обслуживание. Вам понадобятся паспорт, полис и СНИЛС", - отметили в ведомстве.
В регистратуре нужно будет написать заявление на имя главврача, его должны рассмотреть в течение 12 дней, уточнили в Фонде.
А вот отказать в прикреплении из-за прописки в другом регионе или городе ни государственные, ни частные клиники не могут. Менять поликлинику по ОМС можно один раз в течение календарного года, чаще только при смене места жительства, рассказали в ведомстве.
При этом, не все услуги в частной клинике можно получить по ОМС, а только те, что прописаны в территориальной программе и в зависимости от специфики клиники. Узнать, какие услуги предлагает конкретная клиника в рамках полиса ОМС, можно на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования, добавили в пресс-службе.
К частным клиникам, оказывающим услуги по ОМС, применяются такие же требования, как к государственным - контроль за сроками и качеством оказания медицинской помощи, расходования средств осуществляют страховые медицинские организации и территориальный фонд ОМС, сообщили в фонде. Пациенты коммерческих центров обладают теми же правами, что и пациенты государственных поликлиник, подчеркнули в пресс-службе.
Медицинский полис - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 11:30
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