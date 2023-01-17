https://ria.ru/20230117/evakuatsiya-1845577973.html
Из петербургского бизнес-центра эвакуировали 150 человек
Из петербургского бизнес-центра эвакуировали 150 человек - РИА Новости, 17.01.2023
Из петербургского бизнес-центра эвакуировали 150 человек
Сто пятьдесят человек пришлось эвакуировать из бизнес-центра во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, где тлеет утеплитель на кровле, сообщило городское... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T18:57
2023-01-17T18:57
2023-01-17T18:57
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Сто пятьдесят человек пришлось эвакуировать из бизнес-центра во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, где тлеет утеплитель на кровле, сообщило городское управление МЧС РФ. Сообщение о пожаре на набережной Обводного канала, 60А поступило во вторник в 17.17 мск. "В здании БЦ "Сенатор" происходит тление утеплителя на кровле на площади 40 квадратных метров. Эвакуированы 150 человек", - говорится в сообщении. Пожар локализован в 18.07 мск. Сведения о пострадавших пока не поступали. К ликвидации пожара привлечены 7 единиц техники и 29 спасателей.
https://ria.ru/20230117/pozhar-1845532185.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из петербургского бизнес-центра эвакуировали 150 человек
Из петербургского бизнес-центра "Сенатор" из-за тления утеплителя эвакуировали 150 человек