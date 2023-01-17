https://ria.ru/20230117/energopotreblenie-1845498304.html
В Днепропетровской области ограничили энергопотребление
В Днепропетровской области ограничили энергопотребление - РИА Новости, 17.01.2023
В Днепропетровской области ограничили энергопотребление
В украинской энергокомпании ДТЭК сообщили, что в Днепропетровской области сохраняется серьезный дефицит электроэнергии, в регионе снизили лимиты... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:04
2023-01-17T15:04
2023-01-17T15:04
специальная военная операция на украине
жкх
денис шмыгаль
украина
днепропетровская область
россия
дтэк
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В украинской энергокомпании ДТЭК сообщили, что в Днепропетровской области сохраняется серьезный дефицит электроэнергии, в регионе снизили лимиты энергопотребления, чтобы избежать масштабных аварий. "На Днепропетровщине сохраняется чрезвычайно высокий дефицит электроэнергии из-за атак России на энергетическую инфраструктуру. Семнадцатого января государственная НЭК "Укрэнерго" снизила лимиты потребления для области. ДТЭК "Днепровские электросети" вынуждены соблюдать сниженные лимиты во избежание масштабных аварий в энергосистеме", - говорится в сообщении ДТЭК в Telegram-канале. В регионе для потребителей продолжают действовать экстренные отключения. В компании отметили, что регион сможет вернуться к отключениям согласно стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме улучшится и снизится дефицит электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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жкх, денис шмыгаль, украина, днепропетровская область, россия, дтэк, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Украина, Днепропетровская область, Россия, ДТЭК, Владимир Зеленский
В Днепропетровской области ограничили энергопотребление
В Днепропетровской области, чтобы исключить аварии, ограничили энергопотребление