https://ria.ru/20230117/energetika-1845423941.html
Путин обсудил с президентом Туркмении сотрудничество в энергетике
Путин обсудил с президентом Туркмении сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 17.01.2023
Путин обсудил с президентом Туркмении сотрудничество в энергетике
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым практическое сотрудничество двух стран в сфере энергетики, РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:40
2023-01-17T12:40
2023-01-17T12:47
туркмения
россия
политика
владимир путин
сердар бердымухамедов
в мире
энергетика
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым практическое сотрудничество двух стран в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Высоко оценив достигнутый уровень российско-туркменистанского стратегического партнерства, главы государств обсудили ряд конкретных вопросов практического сотрудничества в сфере энергетики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230116/gaz-1845263129.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туркмения, россия, политика, владимир путин, сердар бердымухамедов , в мире, энергетика
Туркмения, Россия, Политика, Владимир Путин, Сердар Бердымухамедов , В мире, Энергетика
12:40 17.01.2023 (обновлено: 12:47 17.01.2023)
Путин обсудил с президентом Туркмении сотрудничество в энергетике
Путин обсудил с президентом Туркмении Бердымухамедовым сотрудничество в сфере энергетики