https://ria.ru/20230117/energetika-1845423941.html

Путин обсудил с президентом Туркмении сотрудничество в энергетике

Путин обсудил с президентом Туркмении сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 17.01.2023

Путин обсудил с президентом Туркмении сотрудничество в энергетике

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым практическое сотрудничество двух стран в сфере энергетики, РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:40

2023-01-17T12:40

2023-01-17T12:47

туркмения

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в мире

энергетика

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым практическое сотрудничество двух стран в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Высоко оценив достигнутый уровень российско-туркменистанского стратегического партнерства, главы государств обсудили ряд конкретных вопросов практического сотрудничества в сфере энергетики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230116/gaz-1845263129.html

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Владимир Лаврентьев

туркмения, россия, политика, владимир путин, сердар бердымухамедов , в мире, энергетика