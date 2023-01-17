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Турчак назвал важной задачей вернуть уехавших из России как можно быстрее
Турчак назвал важной задачей вернуть уехавших из России как можно быстрее - РИА Новости, 17.01.2023
Турчак назвал важной задачей вернуть уехавших из России как можно быстрее
Важно для экономики страны, для семей и близких вернуть как можно быстрее тех, кто уехал из России, кроме тех, кто позволил себе публичные выпады в отношении... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T19:02
2023-01-17T19:02
2023-01-17T19:17
политика
андрей турчак
россия
единая россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Важно для экономики страны, для семей и близких вернуть как можно быстрее тех, кто уехал из России, кроме тех, кто позволил себе публичные выпады в отношении страны и Вооруженных сил РФ, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Наша задача - максимально те, кто уехал, чтобы как можно быстрее вернулись. Это важно для экономики страны, для их семей и близких. За исключением тех, кто позволил себе публичные выпады в отношении нашей страны и Вооруженных сил", - сказал Турчак журналистам. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что власти должны сделать все необходимое, чтобы уехавшие из страны россияне, не являющиеся врагами государства, захотели вернуться.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, андрей турчак, россия, единая россия
Политика, Андрей Турчак, Россия, Единая Россия
19:02 17.01.2023 (обновлено: 19:17 17.01.2023)
Турчак назвал важной задачей вернуть уехавших из России как можно быстрее
Турчак призвал создать условия для возвращения уехавших из страны россиян
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Важно для экономики страны, для семей и близких вернуть как можно быстрее тех, кто уехал из России, кроме тех, кто позволил себе публичные выпады в отношении страны и Вооруженных сил РФ, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Наша задача - максимально те, кто уехал, чтобы как можно быстрее вернулись. Это важно для экономики страны, для их семей и близких. За исключением тех, кто позволил себе публичные выпады в отношении нашей страны и Вооруженных сил", - сказал Турчак журналистам.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что власти должны сделать все необходимое, чтобы уехавшие из страны россияне, не являющиеся врагами государства, захотели вернуться.