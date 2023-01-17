https://ria.ru/20230117/emigratsiya-1845578962.html

Турчак назвал важной задачей вернуть уехавших из России как можно быстрее

Турчак назвал важной задачей вернуть уехавших из России как можно быстрее - РИА Новости, 17.01.2023

Турчак назвал важной задачей вернуть уехавших из России как можно быстрее

Важно для экономики страны, для семей и близких вернуть как можно быстрее тех, кто уехал из России, кроме тех, кто позволил себе публичные выпады в отношении... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T19:02

2023-01-17T19:02

2023-01-17T19:17

политика

андрей турчак

россия

единая россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Важно для экономики страны, для семей и близких вернуть как можно быстрее тех, кто уехал из России, кроме тех, кто позволил себе публичные выпады в отношении страны и Вооруженных сил РФ, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Наша задача - максимально те, кто уехал, чтобы как можно быстрее вернулись. Это важно для экономики страны, для их семей и близких. За исключением тех, кто позволил себе публичные выпады в отношении нашей страны и Вооруженных сил", - сказал Турчак журналистам. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что власти должны сделать все необходимое, чтобы уехавшие из страны россияне, не являющиеся врагами государства, захотели вернуться.

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, андрей турчак, россия, единая россия