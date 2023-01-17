https://ria.ru/20230117/eltsin-1845446646.html

В Кремле прокомментировали инициативы общественников закрыть "Ельцин Центр"

В Кремле прокомментировали инициативы общественников закрыть "Ельцин Центр" - РИА Новости, 17.01.2023

В Кремле прокомментировали инициативы общественников закрыть "Ельцин Центр"

Кремлю неизвестно об инициативах российской общественности по закрытию "Ельцин Центр", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:20

2023-01-17T13:20

2023-01-17T13:20

россия

ельцин центр

общество

дмитрий песков

екатеринбург

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Кремлю неизвестно об инициативах российской общественности по закрытию "Ельцин Центр", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нам неизвестно об этих инициативах. Не знаем, чем это обусловлено, с чем связанно, что вызывает раздражение у названых общественных организаций. Поэтому мы не можем, к сожалению, в этом принимать участие", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие призывы "Культурного фронта России" и актрисы Марии Шукшиной, предложившей создать на месте общественного пространства "славянский центр".

https://ria.ru/20220628/peskov-1798679887.html

россия

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Кирилл Волков

россия, ельцин центр, общество, дмитрий песков, екатеринбург