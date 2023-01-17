Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали инициативы общественников закрыть "Ельцин Центр" - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230117/eltsin-1845446646.html
В Кремле прокомментировали инициативы общественников закрыть "Ельцин Центр"
В Кремле прокомментировали инициативы общественников закрыть "Ельцин Центр" - РИА Новости, 17.01.2023
В Кремле прокомментировали инициативы общественников закрыть "Ельцин Центр"
Кремлю неизвестно об инициативах российской общественности по закрытию "Ельцин Центр", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:20
2023-01-17T13:20
россия
ельцин центр
общество
дмитрий песков
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595195631_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_d4f91db4800be09e665fb402ea02cd51.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Кремлю неизвестно об инициативах российской общественности по закрытию "Ельцин Центр", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нам неизвестно об этих инициативах. Не знаем, чем это обусловлено, с чем связанно, что вызывает раздражение у названых общественных организаций. Поэтому мы не можем, к сожалению, в этом принимать участие", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие призывы "Культурного фронта России" и актрисы Марии Шукшиной, предложившей создать на месте общественного пространства "славянский центр".
https://ria.ru/20220628/peskov-1798679887.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595195631_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_56ee3314cc2eb09ac9efe2be853f12ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ельцин центр, общество, дмитрий песков, екатеринбург
Россия, Ельцин центр, Общество, Дмитрий Песков, Екатеринбург
13:20 17.01.2023
 
В Кремле прокомментировали инициативы общественников закрыть "Ельцин Центр"

Песков заявил, что в Кремле не знают об инициативах общественников закрыть "Ельцин Центр"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЗдание "Ельцин-Центра" в Екатеринбурге
Здание Ельцин-Центра в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Здание "Ельцин-Центра" в Екатеринбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Кремлю неизвестно об инициативах российской общественности по закрытию "Ельцин Центр", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нам неизвестно об этих инициативах. Не знаем, чем это обусловлено, с чем связанно, что вызывает раздражение у названых общественных организаций. Поэтому мы не можем, к сожалению, в этом принимать участие", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие призывы "Культурного фронта России" и актрисы Марии Шукшиной, предложившей создать на месте общественного пространства "славянский центр".
Ельцин-центр, Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня 2022, 13:19
Песков ответил на вопрос о ситуации вокруг Ельцин-центра
 
РоссияЕльцин центрОбществоДмитрий ПесковЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала