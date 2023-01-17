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В Кремле прокомментировали инициативы общественников закрыть "Ельцин Центр"
В Кремле прокомментировали инициативы общественников закрыть "Ельцин Центр" - РИА Новости, 17.01.2023
В Кремле прокомментировали инициативы общественников закрыть "Ельцин Центр"
Кремлю неизвестно об инициативах российской общественности по закрытию "Ельцин Центр", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:20
2023-01-17T13:20
2023-01-17T13:20
россия
ельцин центр
общество
дмитрий песков
екатеринбург
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Кремлю неизвестно об инициативах российской общественности по закрытию "Ельцин Центр", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нам неизвестно об этих инициативах. Не знаем, чем это обусловлено, с чем связанно, что вызывает раздражение у названых общественных организаций. Поэтому мы не можем, к сожалению, в этом принимать участие", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие призывы "Культурного фронта России" и актрисы Марии Шукшиной, предложившей создать на месте общественного пространства "славянский центр".
https://ria.ru/20220628/peskov-1798679887.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ельцин центр, общество, дмитрий песков, екатеринбург
Россия, Ельцин центр, Общество, Дмитрий Песков, Екатеринбург
В Кремле прокомментировали инициативы общественников закрыть "Ельцин Центр"
Песков заявил, что в Кремле не знают об инициативах общественников закрыть "Ельцин Центр"