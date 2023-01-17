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ФРГ переживет последствия энергетического кризиса, считает Шольц - РИА Новости, 17.01.2023
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ФРГ переживет последствия энергетического кризиса, считает Шольц
ФРГ переживет последствия энергетического кризиса, считает Шольц - РИА Новости, 17.01.2023
ФРГ переживет последствия энергетического кризиса, считает Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что экономика Германии переживет последствия энергетического кризиса и избежит рецессии. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T21:06
2023-01-17T21:06
олаф шольц
германия
в мире
экономика
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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что экономика Германии переживет последствия энергетического кризиса и избежит рецессии. По словам канцлера, справиться с ситуацией помогли решения о заполнении газохранилищ, возвращении к работе 20 угольных станций для производства электроэнергии. Шольц также напомнил, что в Германии в конце прошлого года был запущен первый терминал для приема СПГ, второй открылся на прошлой неделе. "Открытие третьего планируется на следующей неделе", - добавил канцлер. Он также выразил уверенность, что и в следующем году Германия сможет справиться с ситуацией. По его словам, Германия будет продолжать действовать в том же ключе. "Мы будем продолжать и будем расширять мощности, которые дадут нам шанс получать столько же газа, сколько у нас было... при этом без импорта российского газа", - пояснил Шольц.
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олаф шольц, германия, в мире, экономика
Олаф Шольц, Германия, В мире, Экономика
21:06 17.01.2023
 
ФРГ переживет последствия энергетического кризиса, считает Шольц

Шольц считает, что экономика ФРГ переживет последствия энергокризиса и избежит рецессии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что экономика Германии переживет последствия энергетического кризиса и избежит рецессии.
"Я абсолютно уверен в том, что этого не произойдет - ухода в рецессию. Мы показали, что мы способны реагировать на очень сложные ситуации. Я думаю, никто не ожидал, что мы легко переживем ситуацию, при которой поставки российского газа в Германию и Европу полностью прекратятся. Но мы преодолели это при помощи всех тех решений, которые были нами приняты", - сказал Шольц в интервью телеканалу Bloomberg, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам канцлера, справиться с ситуацией помогли решения о заполнении газохранилищ, возвращении к работе 20 угольных станций для производства электроэнергии. Шольц также напомнил, что в Германии в конце прошлого года был запущен первый терминал для приема СПГ, второй открылся на прошлой неделе. "Открытие третьего планируется на следующей неделе", - добавил канцлер.
Он также выразил уверенность, что и в следующем году Германия сможет справиться с ситуацией.
По его словам, Германия будет продолжать действовать в том же ключе. "Мы будем продолжать и будем расширять мощности, которые дадут нам шанс получать столько же газа, сколько у нас было... при этом без импорта российского газа", - пояснил Шольц.
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