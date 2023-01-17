https://ria.ru/20230117/ekonomika-1845592187.html

ФРГ переживет последствия энергетического кризиса, считает Шольц

ФРГ переживет последствия энергетического кризиса, считает Шольц - РИА Новости, 17.01.2023

ФРГ переживет последствия энергетического кризиса, считает Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что экономика Германии переживет последствия энергетического кризиса и избежит рецессии. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T21:06

2023-01-17T21:06

2023-01-17T21:06

олаф шольц

германия

в мире

экономика

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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что экономика Германии переживет последствия энергетического кризиса и избежит рецессии. По словам канцлера, справиться с ситуацией помогли решения о заполнении газохранилищ, возвращении к работе 20 угольных станций для производства электроэнергии. Шольц также напомнил, что в Германии в конце прошлого года был запущен первый терминал для приема СПГ, второй открылся на прошлой неделе. "Открытие третьего планируется на следующей неделе", - добавил канцлер. Он также выразил уверенность, что и в следующем году Германия сможет справиться с ситуацией. По его словам, Германия будет продолжать действовать в том же ключе. "Мы будем продолжать и будем расширять мощности, которые дадут нам шанс получать столько же газа, сколько у нас было... при этом без импорта российского газа", - пояснил Шольц.

https://ria.ru/20230117/inflyatsiya-1845374419.html

германия

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олаф шольц, германия, в мире, экономика