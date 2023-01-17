https://ria.ru/20230117/ekonomika-1845592187.html
ФРГ переживет последствия энергетического кризиса, считает Шольц
ФРГ переживет последствия энергетического кризиса, считает Шольц - РИА Новости, 17.01.2023
ФРГ переживет последствия энергетического кризиса, считает Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что экономика Германии переживет последствия энергетического кризиса и избежит рецессии. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T21:06
2023-01-17T21:06
2023-01-17T21:06
олаф шольц
германия
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822072289_0:0:2917:1641_1920x0_80_0_0_3463fddae3f2d59a9fc57fe1d61b40e0.jpg
БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что экономика Германии переживет последствия энергетического кризиса и избежит рецессии. По словам канцлера, справиться с ситуацией помогли решения о заполнении газохранилищ, возвращении к работе 20 угольных станций для производства электроэнергии. Шольц также напомнил, что в Германии в конце прошлого года был запущен первый терминал для приема СПГ, второй открылся на прошлой неделе. "Открытие третьего планируется на следующей неделе", - добавил канцлер. Он также выразил уверенность, что и в следующем году Германия сможет справиться с ситуацией. По его словам, Германия будет продолжать действовать в том же ключе. "Мы будем продолжать и будем расширять мощности, которые дадут нам шанс получать столько же газа, сколько у нас было... при этом без импорта российского газа", - пояснил Шольц.
https://ria.ru/20230117/inflyatsiya-1845374419.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822072289_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_71217da150117bc2128a48094e9eb426.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олаф шольц, германия, в мире, экономика
Олаф Шольц, Германия, В мире, Экономика
ФРГ переживет последствия энергетического кризиса, считает Шольц
Шольц считает, что экономика ФРГ переживет последствия энергокризиса и избежит рецессии
БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
считает, что экономика Германии переживет последствия энергетического кризиса и избежит рецессии.
"Я абсолютно уверен в том, что этого не произойдет - ухода в рецессию. Мы показали, что мы способны реагировать на очень сложные ситуации. Я думаю, никто не ожидал, что мы легко переживем ситуацию, при которой поставки российского газа в Германию и Европу
полностью прекратятся. Но мы преодолели это при помощи всех тех решений, которые были нами приняты", - сказал Шольц в интервью телеканалу Bloomberg, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам канцлера, справиться с ситуацией помогли решения о заполнении газохранилищ, возвращении к работе 20 угольных станций для производства электроэнергии. Шольц также напомнил, что в Германии в конце прошлого года был запущен первый терминал для приема СПГ, второй открылся на прошлой неделе. "Открытие третьего планируется на следующей неделе", - добавил канцлер.
Он также выразил уверенность, что и в следующем году Германия сможет справиться с ситуацией.
По его словам, Германия будет продолжать действовать в том же ключе. "Мы будем продолжать и будем расширять мощности, которые дадут нам шанс получать столько же газа, сколько у нас было... при этом без импорта российского газа", - пояснил Шольц.