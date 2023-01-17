https://ria.ru/20230117/ekonomika-1845497495.html
Путин заявил о дефиците бюджета
Путин заявил о дефиците бюджета - РИА Новости, 17.01.2023
Путин заявил о дефиците бюджета
Расходы России значительно увеличились, превысили 31 триллион рублей, есть дефицит бюджета, но на хорошем уровне, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:01
2023-01-17T15:01
2023-01-17T15:07
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Расходы России значительно увеличились, превысили 31 триллион рублей, есть дефицит бюджета, но на хорошем уровне, заявил президент РФ Владимир Путин. "Расходы у нас увеличились. Причем расходы у нас увеличились более высокими темпами, более заметными, причем на четверть, и превысили 31 триллион рублей. В результате дефицит федерального бюджета составил 3,3 триллиона рублей, или 2,3% ВВП", - сказал Путин на совещании по экономике. По его словам, такой уровень дефицита является одним из лучших показателей среди стран "большой двадцатки".
https://ria.ru/20230117/putin-1845483054.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
15:01 17.01.2023 (обновлено: 15:07 17.01.2023)
Путин заявил о дефиците бюджета
Путин заявил, что расходы бюджета увеличились и превысили 31 триллион рублей
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Расходы России значительно увеличились, превысили 31 триллион рублей, есть дефицит бюджета, но на хорошем уровне, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Расходы у нас увеличились. Причем расходы у нас увеличились более высокими темпами, более заметными, причем на четверть, и превысили 31 триллион рублей. В результате дефицит федерального бюджета составил 3,3 триллиона рублей, или 2,3% ВВП", - сказал Путин на совещании по экономике.
По его словам, такой уровень дефицита является одним из лучших показателей среди стран "большой двадцатки".