https://ria.ru/20230117/ekonomika-1845497495.html

Путин заявил о дефиците бюджета

Путин заявил о дефиците бюджета - РИА Новости, 17.01.2023

Путин заявил о дефиците бюджета

Расходы России значительно увеличились, превысили 31 триллион рублей, есть дефицит бюджета, но на хорошем уровне, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T15:01

2023-01-17T15:01

2023-01-17T15:07

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Расходы России значительно увеличились, превысили 31 триллион рублей, есть дефицит бюджета, но на хорошем уровне, заявил президент РФ Владимир Путин. "Расходы у нас увеличились. Причем расходы у нас увеличились более высокими темпами, более заметными, причем на четверть, и превысили 31 триллион рублей. В результате дефицит федерального бюджета составил 3,3 триллиона рублей, или 2,3% ВВП", - сказал Путин на совещании по экономике. По его словам, такой уровень дефицита является одним из лучших показателей среди стран "большой двадцатки".

https://ria.ru/20230117/putin-1845483054.html

россия

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Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия