Рейтинг@Mail.ru
В Донецке извлекли тела двух женщин после обстрела украинских боевиков - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/donetsk-1845344185.html
В Донецке извлекли тела двух женщин после обстрела украинских боевиков
В Донецке извлекли тела двух женщин после обстрела украинских боевиков - РИА Новости, 17.01.2023
В Донецке извлекли тела двух женщин после обстрела украинских боевиков
В Донецке из-под завалов здания, обрушившегося после обстрела ВСУ, извлекли тела двух женщин, говорится в Telegram-канале МЧС ДНР. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T06:04
2023-01-17T09:37
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
донецк
калининский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845308215_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c4d2cb673be8b2c192c13b46bf5753fe.jpg
ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. В Донецке из-под завалов здания, обрушившегося после обстрела ВСУ, извлекли тела двух женщин, говорится в Telegram-канале МЧС ДНР."Сотрудники МЧС ДНР продолжают работы в обрушенном вследствие попадания взрывоопасного предмета здании в Калининском районе Донецка. В 23:50 спасатели извлекли из-под завала погибшую женщину 1977 года рождения. В 2:28 сотрудниками МЧС ДНР извлечено тело погибшей женщины 1975 года рождения", — заявили в ведомстве.Ранее сообщалось об извлечении из-под завалов тела погибшего мужчины.Аварийно-спасательные работы продолжатся до полного разбора разрушенного здания.В понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что утром ВСУ выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Повреждения получили здание торгового центра, станция техобслуживания и маршрутное такси № 46. Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что украинские снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230117/dnr-1845336244.html
россия
донецкая народная республика
донецк
калининский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845308215_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b889f78afad926709784524c6f6d45b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, донецкая народная республика, донецк, калининский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Калининский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СЦКК, Алексей Кулемзин (Донецк)
06:04 17.01.2023 (обновлено: 09:37 17.01.2023)
 
В Донецке извлекли тела двух женщин после обстрела украинских боевиков

МЧС ДНР: в Донецке извлекли тела двух женщин из-под здания после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСпасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового центра на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового центра на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового центра на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. В Донецке из-под завалов здания, обрушившегося после обстрела ВСУ, извлекли тела двух женщин, говорится в Telegram-канале МЧС ДНР.
"Сотрудники МЧС ДНР продолжают работы в обрушенном вследствие попадания взрывоопасного предмета здании в Калининском районе Донецка. В 23:50 спасатели извлекли из-под завала погибшую женщину 1977 года рождения. В 2:28 сотрудниками МЧС ДНР извлечено тело погибшей женщины 1975 года рождения", — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось об извлечении из-под завалов тела погибшего мужчины.
Аварийно-спасательные работы продолжатся до полного разбора разрушенного здания.
В понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что утром ВСУ выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО.
Повреждения получили здание торгового центра, станция техобслуживания и маршрутное такси № 46. Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что украинские снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 01:42Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Харцызск в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкКалининский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СЦККАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала