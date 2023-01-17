https://ria.ru/20230117/donetsk-1845344185.html

В Донецке извлекли тела двух женщин после обстрела украинских боевиков

В Донецке извлекли тела двух женщин после обстрела украинских боевиков - РИА Новости, 17.01.2023

В Донецке извлекли тела двух женщин после обстрела украинских боевиков

В Донецке из-под завалов здания, обрушившегося после обстрела ВСУ, извлекли тела двух женщин, говорится в Telegram-канале МЧС ДНР. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T06:04

2023-01-17T06:04

2023-01-17T09:37

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

донецкая народная республика

донецк

калининский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. В Донецке из-под завалов здания, обрушившегося после обстрела ВСУ, извлекли тела двух женщин, говорится в Telegram-канале МЧС ДНР."Сотрудники МЧС ДНР продолжают работы в обрушенном вследствие попадания взрывоопасного предмета здании в Калининском районе Донецка. В 23:50 спасатели извлекли из-под завала погибшую женщину 1977 года рождения. В 2:28 сотрудниками МЧС ДНР извлечено тело погибшей женщины 1975 года рождения", — заявили в ведомстве.Ранее сообщалось об извлечении из-под завалов тела погибшего мужчины.Аварийно-спасательные работы продолжатся до полного разбора разрушенного здания.В понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что утром ВСУ выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Повреждения получили здание торгового центра, станция техобслуживания и маршрутное такси № 46. Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что украинские снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230117/dnr-1845336244.html

россия

донецкая народная республика

донецк

калининский район

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происшествия, россия, донецкая народная республика, донецк, калининский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк, алексей кулемзин (донецк)