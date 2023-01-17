https://ria.ru/20230117/donbass-1845415344.html
Украинские войска обстреляли Широкую Балку
Украинские войска обстреляли Широкую Балку - РИА Новости, 17.01.2023
Украинские войска обстреляли Широкую Балку
Украинские войска выпустили по Широкой Балке в ДНР шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:27
2023-01-17T12:27
2023-01-17T12:27
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Широкой Балке в ДНР шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Широкая Балка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230117/dnr-1845366264.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сша, нато, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, США, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Широкую Балку
В Донецке заявили, что украинские войска выпустили по Широкой Балке в ДНР шесть снарядов