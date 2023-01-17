https://ria.ru/20230117/dokhod-1845485881.html

Путин призвал добиться ощутимого повышения доходов россиян

Путин призвал добиться ощутимого повышения доходов россиян - РИА Новости, 17.01.2023

Путин призвал добиться ощутимого повышения доходов россиян

Инфляция прямо влияет на доходы граждан, в текущем году нужно добиться ощутимого повышения доходов россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:31

2023-01-17T14:31

2023-01-17T15:26

экономика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845502516_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_804b75d43aed612ecb1c4870667a8368.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Инфляция прямо влияет на доходы граждан, в текущем году нужно добиться ощутимого повышения доходов россиян, заявил президент РФ Владимир Путин."Инфляция прямо влияет на доходы граждан. В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышения благополучия российских семей", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20220507/germaniya-1787438638.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Нужно добиться увеличения заработных плат" Инфляция прямо влияет на доходы граждан, в текущем году нужно добиться ощутимого повышения доходов россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. "Инфляция прямо влияет на доходы граждан. В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышения благополучия российских семей", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам. 2023-01-17T14:31 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин