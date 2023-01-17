https://ria.ru/20230117/dokhod-1845485881.html
Путин призвал добиться ощутимого повышения доходов россиян
Путин призвал добиться ощутимого повышения доходов россиян - РИА Новости, 17.01.2023
Путин призвал добиться ощутимого повышения доходов россиян
Инфляция прямо влияет на доходы граждан, в текущем году нужно добиться ощутимого повышения доходов россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:31
2023-01-17T14:31
2023-01-17T15:26
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Инфляция прямо влияет на доходы граждан, в текущем году нужно добиться ощутимого повышения доходов россиян, заявил президент РФ Владимир Путин."Инфляция прямо влияет на доходы граждан. В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышения благополучия российских семей", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20220507/germaniya-1787438638.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Путин: "Нужно добиться увеличения заработных плат"
Инфляция прямо влияет на доходы граждан, в текущем году нужно добиться ощутимого повышения доходов россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. "Инфляция прямо влияет на доходы граждан. В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышения благополучия российских семей", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
2023-01-17T14:31
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
14:31 17.01.2023 (обновлено: 15:26 17.01.2023)
Путин призвал добиться ощутимого повышения доходов россиян
Путин, говоря об инфляции, призвал добиться ощутимого повышения доходов россиян