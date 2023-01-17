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Путин призвал добиться ощутимого повышения доходов россиян - РИА Новости, 17.01.2023
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Путин призвал добиться ощутимого повышения доходов россиян
Путин призвал добиться ощутимого повышения доходов россиян - РИА Новости, 17.01.2023
Путин призвал добиться ощутимого повышения доходов россиян
Инфляция прямо влияет на доходы граждан, в текущем году нужно добиться ощутимого повышения доходов россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2023
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экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Инфляция прямо влияет на доходы граждан, в текущем году нужно добиться ощутимого повышения доходов россиян, заявил президент РФ Владимир Путин."Инфляция прямо влияет на доходы граждан. В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышения благополучия российских семей", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
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Путин: "Нужно добиться увеличения заработных плат"
Инфляция прямо влияет на доходы граждан, в текущем году нужно добиться ощутимого повышения доходов россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. "Инфляция прямо влияет на доходы граждан. В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышения благополучия российских семей", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
14:31 17.01.2023 (обновлено: 15:26 17.01.2023)
 
Путин призвал добиться ощутимого повышения доходов россиян

Путин, говоря об инфляции, призвал добиться ощутимого повышения доходов россиян

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Инфляция прямо влияет на доходы граждан, в текущем году нужно добиться ощутимого повышения доходов россиян, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Инфляция прямо влияет на доходы граждан. В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышения благополучия российских семей", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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