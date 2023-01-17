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В батальоне Судоплатова ждут добровольцев из Европы - РИА Новости, 17.01.2023
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В батальоне Судоплатова ждут добровольцев из Европы
В батальоне Судоплатова ждут добровольцев из Европы - РИА Новости, 17.01.2023
В батальоне Судоплатова ждут добровольцев из Европы
Добровольцы из Сербии, Македонии, Польши и ряда других европейских стран готовы вступить в батальон имени Судоплатова в Запорожской области для борьбы против... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:31
2023-01-17T12:31
в мире
сербия
европа
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Добровольцы из Сербии, Македонии, Польши и ряда других европейских стран готовы вступить в батальон имени Судоплатова в Запорожской области для борьбы против украинских вооруженных формирований, рассказал РИА Новости боец батальона Андрей Родионов с позывным "Викинг". На сегодняшний день в ряды батальона уже вступили добровольцы из Сербии, которые проходят боевую подготовку вместе с российскими бойцами. "Из-за рубежа сейчас с нами сербы. Но есть большой потенциал, у меня много сторонников и единомышленников в Европе: в Сербии, Польше и Македонии, и сейчас стоит вопрос, что эти ребята тоже приедут к нам. На перспективу, возможно, будет большое расширение", - сказал Родионов, являющийся руководителем международного движения "Русско-славянское объединение и возрождение". По словам добровольца, сложностей в рамках боевой подготовки нет, взаимопонимание с бойцами из Сербии нормальное. "С ними занимаемся. Они в общем строю стоят и работают. Все нормально", - сказал он. Отвечая на вопрос, как относятся сербские власти к участию своих граждан в боевых действиях в зоне специальной военной операции, Родионов отметил, что сербское законодательство официально не разрешает добровольцам участвовать в конфликтах, поэтому у бойцов могут быть проблемы по возвращении на родину. "Сейчас в Сербии закон ужесточили. Но на практике пока он не работает - пока никого не садят. Те, кто возвращался раньше, максимум им давали условный срок. Власть не хочет, чтобы был большой поток. Публично не хочет, но каких-то прецедентов и уголовного преследования не было", - пояснил Родионов.
https://ria.ru/20230117/dobrovoltsy-1845406220.html
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в мире, сербия, европа, северная македония
В мире, Сербия, Европа, Северная Македония
12:31 17.01.2023
 
В батальоне Судоплатова ждут добровольцев из Европы

В батальоне Судоплатова заявили о большом числе единомышленников в Европе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Добровольцы из Сербии, Македонии, Польши и ряда других европейских стран готовы вступить в батальон имени Судоплатова в Запорожской области для борьбы против украинских вооруженных формирований, рассказал РИА Новости боец батальона Андрей Родионов с позывным "Викинг".
На сегодняшний день в ряды батальона уже вступили добровольцы из Сербии, которые проходят боевую подготовку вместе с российскими бойцами.
Добровольцы из Сербии, Македонии и других стран об участии в спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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Первые добровольцы из Сербии начали боевую подготовку в Запорожской области
"Из-за рубежа сейчас с нами сербы. Но есть большой потенциал, у меня много сторонников и единомышленников в Европе: в Сербии, Польше и Македонии, и сейчас стоит вопрос, что эти ребята тоже приедут к нам. На перспективу, возможно, будет большое расширение", - сказал Родионов, являющийся руководителем международного движения "Русско-славянское объединение и возрождение".
По словам добровольца, сложностей в рамках боевой подготовки нет, взаимопонимание с бойцами из Сербии нормальное. "С ними занимаемся. Они в общем строю стоят и работают. Все нормально", - сказал он.
Отвечая на вопрос, как относятся сербские власти к участию своих граждан в боевых действиях в зоне специальной военной операции, Родионов отметил, что сербское законодательство официально не разрешает добровольцам участвовать в конфликтах, поэтому у бойцов могут быть проблемы по возвращении на родину.
"Сейчас в Сербии закон ужесточили. Но на практике пока он не работает - пока никого не садят. Те, кто возвращался раньше, максимум им давали условный срок. Власть не хочет, чтобы был большой поток. Публично не хочет, но каких-то прецедентов и уголовного преследования не было", - пояснил Родионов.
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