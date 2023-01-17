https://ria.ru/20230117/dobrovoltsy-1845418593.html

В батальоне Судоплатова ждут добровольцев из Европы

В батальоне Судоплатова ждут добровольцев из Европы - РИА Новости, 17.01.2023

В батальоне Судоплатова ждут добровольцев из Европы

Добровольцы из Сербии, Македонии, Польши и ряда других европейских стран готовы вступить в батальон имени Судоплатова в Запорожской области для борьбы против... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:31

2023-01-17T12:31

2023-01-17T12:31

в мире

сербия

европа

северная македония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833289479_0:87:3141:1854_1920x0_80_0_0_79ce5bcdf2fe662d1ff70f0797fea584.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Добровольцы из Сербии, Македонии, Польши и ряда других европейских стран готовы вступить в батальон имени Судоплатова в Запорожской области для борьбы против украинских вооруженных формирований, рассказал РИА Новости боец батальона Андрей Родионов с позывным "Викинг". На сегодняшний день в ряды батальона уже вступили добровольцы из Сербии, которые проходят боевую подготовку вместе с российскими бойцами. "Из-за рубежа сейчас с нами сербы. Но есть большой потенциал, у меня много сторонников и единомышленников в Европе: в Сербии, Польше и Македонии, и сейчас стоит вопрос, что эти ребята тоже приедут к нам. На перспективу, возможно, будет большое расширение", - сказал Родионов, являющийся руководителем международного движения "Русско-славянское объединение и возрождение". По словам добровольца, сложностей в рамках боевой подготовки нет, взаимопонимание с бойцами из Сербии нормальное. "С ними занимаемся. Они в общем строю стоят и работают. Все нормально", - сказал он. Отвечая на вопрос, как относятся сербские власти к участию своих граждан в боевых действиях в зоне специальной военной операции, Родионов отметил, что сербское законодательство официально не разрешает добровольцам участвовать в конфликтах, поэтому у бойцов могут быть проблемы по возвращении на родину. "Сейчас в Сербии закон ужесточили. Но на практике пока он не работает - пока никого не садят. Те, кто возвращался раньше, максимум им давали условный срок. Власть не хочет, чтобы был большой поток. Публично не хочет, но каких-то прецедентов и уголовного преследования не было", - пояснил Родионов.

https://ria.ru/20230117/dobrovoltsy-1845406220.html

https://ria.ru/20230117/ukraina-1845411446.html

сербия

европа

северная македония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, европа, северная македония