https://ria.ru/20230117/dobrovoltsy-1845406220.html
Первые добровольцы из Сербии начали боевую подготовку в Запорожской области
Первые добровольцы из Сербии начали боевую подготовку в Запорожской области - РИА Новости, 17.01.2023
Первые добровольцы из Сербии начали боевую подготовку в Запорожской области
Первые в Запорожской области добровольцы-сербы начали прохождение боевой подготовки в регионе в составе добровольческого батальона имени Судоплатова, передает... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:11
2023-01-17T12:11
2023-01-17T13:55
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Первые в Запорожской области добровольцы-сербы начали прохождение боевой подготовки в регионе в составе добровольческого батальона имени Судоплатова, передает корреспондент РИА Новости. Сербские добровольцы вместе с бойцами из России принимают участие во всех боевых учениях на одном из полигонов Запорожской области для дальнейшего участия в специальной военной операции. "Мы приехали поддержать русских братьев, так как мы хорошо помним события, которые были в Югославии в 90-е годы. Мы помним ту несправедливость, которую НАТО проявила по отношении к Сербии, и ситуацию в Косово. Поэтому мы приехали поддержать русский народ в их справедливой борьбе", - сказал РИА Новости один из сербских добровольцев с позывным "Дунай". "То, что происходит на Украине - это наши братья-славяне, но, к сожалению, они оккупированы и фактически являются оружием в руках Запада против России", - добавил собеседник агентства.По словам "Дуная", сербский народ в курсе происходящих событий в зоне СВО и большинство граждан Сербии следят за происходящим. Сербский боец с позывным "Сава" в свою очередь рассказал РИА Новости, что в добровольческом батальоне чувствуется братское отношение к Сербии со стороны "русских боевых товарищей", присутствует "полное взаимопонимание и единство взглядов". "Сейчас основная наша цель - быть вместе с нашими русскими братьями, учиться, тренироваться и перенимать опыт наших братьев", - сказал "Сава", отвечая на вопрос, каковы цели участия в конфликте и как долго он с товарищами планирует находится в России. "Будем здесь, пока не закончится война. Столько, сколько потребуется до победы", - отметил боец.
https://ria.ru/20230117/dobrovoltsy-1845418593.html
https://ria.ru/20230102/dobrovoltsy-1842862867.html
https://ria.ru/20221127/dobrovoltsy-1834543317.html
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Добровольцы из Сербии, Македонии и других стран об участии в спецоперации
Добровольцы из Сербии, Македонии и других стран об участии в спецоперации
2023-01-17T12:11
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PT2M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сербия, запорожская область, россия
В мире, Сербия, Запорожская область, Россия
12:11 17.01.2023 (обновлено: 13:55 17.01.2023)
Первые добровольцы из Сербии начали боевую подготовку в Запорожской области
Добровольцы-сербы начали прохождение боевой подготовки в батальоне имени Судоплатова
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Первые в Запорожской области добровольцы-сербы начали прохождение боевой подготовки в регионе в составе добровольческого батальона имени Судоплатова, передает корреспондент РИА Новости.
Сербские добровольцы вместе с бойцами из России принимают участие во всех боевых учениях на одном из полигонов Запорожской области для дальнейшего участия в специальной военной операции.
"Мы приехали поддержать русских братьев, так как мы хорошо помним события, которые были в Югославии в 90-е годы. Мы помним ту несправедливость, которую НАТО проявила по отношении к Сербии, и ситуацию в Косово. Поэтому мы приехали поддержать русский народ в их справедливой борьбе", - сказал РИА Новости один из сербских добровольцев с позывным "Дунай".
"То, что происходит на Украине - это наши братья-славяне, но, к сожалению, они оккупированы и фактически являются оружием в руках Запада против России", - добавил собеседник агентства.
По словам "Дуная", сербский народ в курсе происходящих событий в зоне СВО и большинство граждан Сербии следят за происходящим.
"И смотрят на этот конфликт как на свой собственный. Так как понимают, что от этого зависит и будущее Косово",- добавил он.
Сербский боец с позывным "Сава" в свою очередь рассказал РИА Новости, что в добровольческом батальоне чувствуется братское отношение к Сербии со стороны "русских боевых товарищей", присутствует "полное взаимопонимание и единство взглядов".
"Сейчас основная наша цель - быть вместе с нашими русскими братьями, учиться, тренироваться и перенимать опыт наших братьев", - сказал "Сава", отвечая на вопрос, каковы цели участия в конфликте и как долго он с товарищами планирует находится в России
.
"Будем здесь, пока не закончится война. Столько, сколько потребуется до победы", - отметил боец.