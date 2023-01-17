Рейтинг@Mail.ru
Первые добровольцы из Сербии начали боевую подготовку в Запорожской области - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230117/dobrovoltsy-1845406220.html
Первые добровольцы из Сербии начали боевую подготовку в Запорожской области
Первые добровольцы из Сербии начали боевую подготовку в Запорожской области - РИА Новости, 17.01.2023
Первые добровольцы из Сербии начали боевую подготовку в Запорожской области
Первые в Запорожской области добровольцы-сербы начали прохождение боевой подготовки в регионе в составе добровольческого батальона имени Судоплатова, передает... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:11
2023-01-17T13:55
в мире
сербия
запорожская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845452970_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_176d7506040216c17f2f494215de0dfc.png
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Первые в Запорожской области добровольцы-сербы начали прохождение боевой подготовки в регионе в составе добровольческого батальона имени Судоплатова, передает корреспондент РИА Новости. Сербские добровольцы вместе с бойцами из России принимают участие во всех боевых учениях на одном из полигонов Запорожской области для дальнейшего участия в специальной военной операции. "Мы приехали поддержать русских братьев, так как мы хорошо помним события, которые были в Югославии в 90-е годы. Мы помним ту несправедливость, которую НАТО проявила по отношении к Сербии, и ситуацию в Косово. Поэтому мы приехали поддержать русский народ в их справедливой борьбе", - сказал РИА Новости один из сербских добровольцев с позывным "Дунай". "То, что происходит на Украине - это наши братья-славяне, но, к сожалению, они оккупированы и фактически являются оружием в руках Запада против России", - добавил собеседник агентства.По словам "Дуная", сербский народ в курсе происходящих событий в зоне СВО и большинство граждан Сербии следят за происходящим. Сербский боец с позывным "Сава" в свою очередь рассказал РИА Новости, что в добровольческом батальоне чувствуется братское отношение к Сербии со стороны "русских боевых товарищей", присутствует "полное взаимопонимание и единство взглядов". "Сейчас основная наша цель - быть вместе с нашими русскими братьями, учиться, тренироваться и перенимать опыт наших братьев", - сказал "Сава", отвечая на вопрос, каковы цели участия в конфликте и как долго он с товарищами планирует находится в России. "Будем здесь, пока не закончится война. Столько, сколько потребуется до победы", - отметил боец.
https://ria.ru/20230117/dobrovoltsy-1845418593.html
https://ria.ru/20230102/dobrovoltsy-1842862867.html
https://ria.ru/20221127/dobrovoltsy-1834543317.html
сербия
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Добровольцы из Сербии, Македонии и других стран об участии в спецоперации
Добровольцы из Сербии, Македонии и других стран об участии в спецоперации
2023-01-17T12:11
true
PT2M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845452970_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f71c5fca639829b401c34423039b1ef0.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, запорожская область, россия
В мире, Сербия, Запорожская область, Россия
12:11 17.01.2023 (обновлено: 13:55 17.01.2023)
 
Первые добровольцы из Сербии начали боевую подготовку в Запорожской области

Добровольцы-сербы начали прохождение боевой подготовки в батальоне имени Судоплатова

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Первые в Запорожской области добровольцы-сербы начали прохождение боевой подготовки в регионе в составе добровольческого батальона имени Судоплатова, передает корреспондент РИА Новости.
Сербские добровольцы вместе с бойцами из России принимают участие во всех боевых учениях на одном из полигонов Запорожской области для дальнейшего участия в специальной военной операции.
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 12:31
В батальоне Судоплатова ждут добровольцев из Европы
"Мы приехали поддержать русских братьев, так как мы хорошо помним события, которые были в Югославии в 90-е годы. Мы помним ту несправедливость, которую НАТО проявила по отношении к Сербии, и ситуацию в Косово. Поэтому мы приехали поддержать русский народ в их справедливой борьбе", - сказал РИА Новости один из сербских добровольцев с позывным "Дунай".
"То, что происходит на Украине - это наши братья-славяне, но, к сожалению, они оккупированы и фактически являются оружием в руках Запада против России", - добавил собеседник агентства.
Добровольцы в центре подготовки Вагнер - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 18:38Специальная военная операция на Украине
Добровольцы рассказали, почему пришли в "Вагнер" до окончания праздников
По словам "Дуная", сербский народ в курсе происходящих событий в зоне СВО и большинство граждан Сербии следят за происходящим.
"И смотрят на этот конфликт как на свой собственный. Так как понимают, что от этого зависит и будущее Косово",- добавил он.
Сербский боец с позывным "Сава" в свою очередь рассказал РИА Новости, что в добровольческом батальоне чувствуется братское отношение к Сербии со стороны "русских боевых товарищей", присутствует "полное взаимопонимание и единство взглядов".
"Сейчас основная наша цель - быть вместе с нашими русскими братьями, учиться, тренироваться и перенимать опыт наших братьев", - сказал "Сава", отвечая на вопрос, каковы цели участия в конфликте и как долго он с товарищами планирует находится в России.
"Будем здесь, пока не закончится война. Столько, сколько потребуется до победы", - отметил боец.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября 2022, 10:23Специальная военная операция на Украине
Добровольцы отряда "Тигр" вернулись во Владивосток со спецоперации
 
В миреСербияЗапорожская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала