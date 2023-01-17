https://ria.ru/20230117/dobrovoltsy-1845406220.html

Первые добровольцы из Сербии начали боевую подготовку в Запорожской области

Первые добровольцы из Сербии начали боевую подготовку в Запорожской области - РИА Новости, 17.01.2023

Первые добровольцы из Сербии начали боевую подготовку в Запорожской области

Первые в Запорожской области добровольцы-сербы начали прохождение боевой подготовки в регионе в составе добровольческого батальона имени Судоплатова, передает... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:11

2023-01-17T12:11

2023-01-17T13:55

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Первые в Запорожской области добровольцы-сербы начали прохождение боевой подготовки в регионе в составе добровольческого батальона имени Судоплатова, передает корреспондент РИА Новости. Сербские добровольцы вместе с бойцами из России принимают участие во всех боевых учениях на одном из полигонов Запорожской области для дальнейшего участия в специальной военной операции. "Мы приехали поддержать русских братьев, так как мы хорошо помним события, которые были в Югославии в 90-е годы. Мы помним ту несправедливость, которую НАТО проявила по отношении к Сербии, и ситуацию в Косово. Поэтому мы приехали поддержать русский народ в их справедливой борьбе", - сказал РИА Новости один из сербских добровольцев с позывным "Дунай". "То, что происходит на Украине - это наши братья-славяне, но, к сожалению, они оккупированы и фактически являются оружием в руках Запада против России", - добавил собеседник агентства.По словам "Дуная", сербский народ в курсе происходящих событий в зоне СВО и большинство граждан Сербии следят за происходящим. Сербский боец с позывным "Сава" в свою очередь рассказал РИА Новости, что в добровольческом батальоне чувствуется братское отношение к Сербии со стороны "русских боевых товарищей", присутствует "полное взаимопонимание и единство взглядов". "Сейчас основная наша цель - быть вместе с нашими русскими братьями, учиться, тренироваться и перенимать опыт наших братьев", - сказал "Сава", отвечая на вопрос, каковы цели участия в конфликте и как долго он с товарищами планирует находится в России. "Будем здесь, пока не закончится война. Столько, сколько потребуется до победы", - отметил боец.

https://ria.ru/20230117/dobrovoltsy-1845418593.html

https://ria.ru/20230102/dobrovoltsy-1842862867.html

https://ria.ru/20221127/dobrovoltsy-1834543317.html

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Добровольцы из Сербии, Македонии и других стран об участии в спецоперации Добровольцы из Сербии, Македонии и других стран об участии в спецоперации 2023-01-17T12:11 true PT2M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, запорожская область, россия