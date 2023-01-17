https://ria.ru/20230117/dnr-1845366264.html

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.01.2023

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 205 боеприпасов, сообщает... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T09:17

2023-01-17T09:17

2023-01-17T09:17

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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 205 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из РСЗО ("Himars" и 122 миллиметра), артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 15 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 205 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Макеевка, Еленовка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 19 обстрелов.

https://ria.ru/20230115/sklad-1844997385.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк