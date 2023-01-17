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Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/dnr-1845366264.html
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.01.2023
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 205 боеприпасов, сообщает... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T09:17
2023-01-17T09:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 205 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из РСЗО ("Himars" и 122 миллиметра), артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 15 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 205 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Макеевка, Еленовка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 19 обстрелов.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
09:17 17.01.2023
 
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 205 боеприпасов

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на окраине Артемовска
Украинские военные на окраине Артемовска - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные на окраине Артемовска. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 205 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из РСЗО ("Himars" и 122 миллиметра), артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 15 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 205 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Макеевка, Еленовка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 19 обстрелов.
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 14:04Специальная военная операция на Украине
Российские войска поразили украинский склад боеприпасов в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкСЦКК
 
 
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