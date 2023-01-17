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Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.01.2023
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 205 боеприпасов, сообщает... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T09:17
2023-01-17T09:17
2023-01-17T09:17
специальная военная операция на украине
в мире
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донецк
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 205 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из РСЗО ("Himars" и 122 миллиметра), артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 15 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 205 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Макеевка, Еленовка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 19 обстрелов.
https://ria.ru/20230115/sklad-1844997385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 205 боеприпасов