https://ria.ru/20230117/dnr-1845359387.html
В ДНР три мирных жителя погибли за сутки из-за обстрелов
В ДНР три мирных жителя погибли за сутки из-за обстрелов - РИА Новости, 17.01.2023
В ДНР три мирных жителя погибли за сутки из-за обстрелов
Три мирных жителя погибли и пять ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T08:31
2023-01-17T08:31
2023-01-17T08:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 17 янв – РИА Новости. Три мирных жителя погибли и пять ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 08:00 16 января до 08:00 17 января, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли три человека и еще пять мирных жителей получили ранения", - отмечается в Telegram-канале штаба.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
В ДНР три мирных жителя погибли за сутки из-за обстрелов
В ДНР три мирных жителя погибли за сутки из-за обстрелов, пятеро ранены