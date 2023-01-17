https://ria.ru/20230117/dnr-1845359387.html

В ДНР три мирных жителя погибли за сутки из-за обстрелов

В ДНР три мирных жителя погибли за сутки из-за обстрелов - РИА Новости, 17.01.2023

В ДНР три мирных жителя погибли за сутки из-за обстрелов

Три мирных жителя погибли и пять ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T08:31

2023-01-17T08:31

2023-01-17T08:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 17 янв – РИА Новости. Три мирных жителя погибли и пять ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 08:00 16 января до 08:00 17 января, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли три человека и еще пять мирных жителей получили ранения", - отмечается в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20230115/sklad-1844997385.html

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина