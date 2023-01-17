Рейтинг@Mail.ru
В ДНР три мирных жителя погибли за сутки из-за обстрелов - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/dnr-1845359387.html
В ДНР три мирных жителя погибли за сутки из-за обстрелов
В ДНР три мирных жителя погибли за сутки из-за обстрелов - РИА Новости, 17.01.2023
В ДНР три мирных жителя погибли за сутки из-за обстрелов
Три мирных жителя погибли и пять ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T08:31
2023-01-17T08:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_55:382:3017:2048_1920x0_80_0_0_10ef9202376b94463da058ad94a127e2.jpg
ДОНЕЦК, 17 янв – РИА Новости. Три мирных жителя погибли и пять ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 08:00 16 января до 08:00 17 января, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли три человека и еще пять мирных жителей получили ранения", - отмечается в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20230115/sklad-1844997385.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4be30a9d71a6b0fb16b6c4e378251a7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
08:31 17.01.2023
 
В ДНР три мирных жителя погибли за сутки из-за обстрелов

В ДНР три мирных жителя погибли за сутки из-за обстрелов, пятеро ранены

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 янв – РИА Новости. Три мирных жителя погибли и пять ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 08:00 16 января до 08:00 17 января, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли три человека и еще пять мирных жителей получили ранения", - отмечается в Telegram-канале штаба.
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 14:04Специальная военная операция на Украине
Российские войска поразили украинский склад боеприпасов в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала