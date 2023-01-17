https://ria.ru/20230117/dnr-1845336244.html

Украинские войска обстреляли Харцызск в ДНР

Украинские войска обстреляли Харцызск в ДНР - РИА Новости, 17.01.2023

Украинские войска обстреляли Харцызск в ДНР

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Харцызску в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T01:42

2023-01-17T01:42

2023-01-17T01:50

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

донецкая народная республика

харцызск

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Харцызску в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.12 — населенный пункт Константиновка — населенный пункт Харцызск: выпущено две ракеты из РСЗО", — говорится в публикации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230117/trevoga-1845335937.html

россия

донецкая народная республика

харцызск

украина

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происшествия, россия, донецкая народная республика, харцызск, украина, сцкк