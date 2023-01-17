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Украинские войска обстреляли Харцызск в ДНР - РИА Новости, 17.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/dnr-1845336244.html
Украинские войска обстреляли Харцызск в ДНР
Украинские войска обстреляли Харцызск в ДНР - РИА Новости, 17.01.2023
Украинские войска обстреляли Харцызск в ДНР
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Харцызску в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T01:42
2023-01-17T01:50
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
харцызск
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Харцызску в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.12 — населенный пункт Константиновка — населенный пункт Харцызск: выпущено две ракеты из РСЗО", — говорится в публикации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230117/trevoga-1845335937.html
россия
донецкая народная республика
харцызск
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происшествия, россия, донецкая народная республика, харцызск, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Харцызск, Украина, СЦКК
01:42 17.01.2023 (обновлено: 01:50 17.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Харцызск в ДНР

Украинские войска выпустили ракеты из РСЗО по Харцызску в ДНР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкОбстрел ВСУ
Обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Обстрел ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Харцызску в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.12 — населенный пункт Константиновка — населенный пункт Харцызск: выпущено две ракеты из РСЗО", — говорится в публикации.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 01:21Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаХарцызскУкраинаСЦКК
 
 
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