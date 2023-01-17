https://ria.ru/20230117/dnr-1845336244.html
Украинские войска обстреляли Харцызск в ДНР
Украинские войска обстреляли Харцызск в ДНР - РИА Новости, 17.01.2023
Украинские войска обстреляли Харцызск в ДНР
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Харцызску в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T01:42
2023-01-17T01:42
2023-01-17T01:50
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
харцызск
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Харцызску в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.12 — населенный пункт Константиновка — населенный пункт Харцызск: выпущено две ракеты из РСЗО", — говорится в публикации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230117/trevoga-1845335937.html
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происшествия, россия, донецкая народная республика, харцызск, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Харцызск, Украина, СЦКК
01:42 17.01.2023 (обновлено: 01:50 17.01.2023)
Украинские войска обстреляли Харцызск в ДНР
Украинские войска выпустили ракеты из РСЗО по Харцызску в ДНР