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В Харьковской области уничтожили украинскую ДРГ - РИА Новости, 17.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/diversanty-1845491799.html
В Харьковской области уничтожили украинскую ДРГ
В Харьковской области уничтожили украинскую ДРГ - РИА Новости, 17.01.2023
В Харьковской области уничтожили украинскую ДРГ
На купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми и ранеными более 50 человек, уничтожена украинская диверсионная группа, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:46
2023-01-17T14:55
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
россия
безопасность
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. На купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми и ранеными более 50 человек, уничтожена украинская диверсионная группа, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Кроме того, в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Общие потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа", - сказали в ведомстве.
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харьковская область, украина, россия, безопасность, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:46 17.01.2023 (обновлено: 14:55 17.01.2023)
 
В Харьковской области уничтожили украинскую ДРГ

Минобороны сообщило об уничтожении украинской ДРГ в Харьковской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПроверка грузовика на блокпосту в Харьковской области
Проверка грузовика на блокпосту в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Проверка грузовика на блокпосту в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. На купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми и ранеными более 50 человек, уничтожена украинская диверсионная группа, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"На купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Кроме того, в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Общие потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа", - сказали в ведомстве.
Уничтожение украинской диверсионно-разведывательной группы - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 09:14
В ДНР уничтожили группу диверсантов
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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