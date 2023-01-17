https://ria.ru/20230117/diversanty-1845491799.html
В Харьковской области уничтожили украинскую ДРГ
В Харьковской области уничтожили украинскую ДРГ - РИА Новости, 17.01.2023
В Харьковской области уничтожили украинскую ДРГ
На купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми и ранеными более 50 человек, уничтожена украинская диверсионная группа, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:46
2023-01-17T14:46
2023-01-17T14:55
специальная военная операция на украине
харьковская область
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безопасность
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. На купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми и ранеными более 50 человек, уничтожена украинская диверсионная группа, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Кроме того, в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Общие потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845365513.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:46 17.01.2023 (обновлено: 14:55 17.01.2023)
В Харьковской области уничтожили украинскую ДРГ
Минобороны сообщило об уничтожении украинской ДРГ в Харьковской области