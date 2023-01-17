https://ria.ru/20230117/diversanty-1845491799.html

В Харьковской области уничтожили украинскую ДРГ

В Харьковской области уничтожили украинскую ДРГ - РИА Новости, 17.01.2023

В Харьковской области уничтожили украинскую ДРГ

На купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми и ранеными более 50 человек, уничтожена украинская диверсионная группа, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:46

2023-01-17T14:46

2023-01-17T14:55

специальная военная операция на украине

харьковская область

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. На купянском направлении Киев за сутки потерял убитыми и ранеными более 50 человек, уничтожена украинская диверсионная группа, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Кроме того, в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Общие потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845365513.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

харьковская область, украина, россия, безопасность, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр