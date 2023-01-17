https://ria.ru/20230117/deboshir-1845360516.html

Пьяный дебошир задержал рейс из Красноярска на Пхукет

Пьяный дебошир задержал рейс из Красноярска на Пхукет - РИА Новости, 17.01.2023

Пьяный дебошир задержал рейс из Красноярска на Пхукет

Вылет регулярного рейса из Красноярска на таиландский Пхукет задержали во вторник из-за пьяного дебошира на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T08:40

2023-01-17T08:40

2023-01-17T10:53

происшествия

красноярск

пхукет (остров)

аэрофлот

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новости - туризм

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КРАСНОЯРСК, 17 дек - РИА Новости. Вылет регулярного рейса из Красноярска на таиландский Пхукет задержали во вторник из-за пьяного дебошира на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта Красноярск. "Полиция вывела дебошира вместе с семьей. Он должен был лететь в 10.20 (6.20 мск), в итоге вылет поставлен в 11.40. Ситуация разрешилась, все нормально. Регулярный рейс авиакомпании "Аэрофлот", - сказал собеседник агентства. Со слов пассажиров, мужчина был пьян и угрожал взорвать борт. "Мы этого подтвердить не можем, это со слов пассажиров", - подчеркнул представитель аэропорта. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20220602/deboshiry-1792652545.html

https://ria.ru/20221226/deboshiry-1841326359.html

красноярск

пхукет (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярск, пхукет (остров), аэрофлот, новости - туризм