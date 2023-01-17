https://ria.ru/20230117/deboshir-1845360516.html
Пьяный дебошир задержал рейс из Красноярска на Пхукет
Пьяный дебошир задержал рейс из Красноярска на Пхукет - РИА Новости, 17.01.2023
Пьяный дебошир задержал рейс из Красноярска на Пхукет
Вылет регулярного рейса из Красноярска на таиландский Пхукет задержали во вторник из-за пьяного дебошира на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T08:40
2023-01-17T08:40
2023-01-17T10:53
происшествия
красноярск
пхукет (остров)
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КРАСНОЯРСК, 17 дек - РИА Новости. Вылет регулярного рейса из Красноярска на таиландский Пхукет задержали во вторник из-за пьяного дебошира на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта Красноярск. "Полиция вывела дебошира вместе с семьей. Он должен был лететь в 10.20 (6.20 мск), в итоге вылет поставлен в 11.40. Ситуация разрешилась, все нормально. Регулярный рейс авиакомпании "Аэрофлот", - сказал собеседник агентства. Со слов пассажиров, мужчина был пьян и угрожал взорвать борт. "Мы этого подтвердить не можем, это со слов пассажиров", - подчеркнул представитель аэропорта. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220602/deboshiry-1792652545.html
https://ria.ru/20221226/deboshiry-1841326359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, пхукет (остров), аэрофлот, новости - туризм
Происшествия, Красноярск, Пхукет (остров), Аэрофлот, Туризм, Новости - Туризм
08:40 17.01.2023 (обновлено: 10:53 17.01.2023)
Пьяный дебошир задержал рейс из Красноярска на Пхукет
Пьяный дебошир, угрожавший взорвать борт, задержал рейс из Красноярска на Пхукет