https://ria.ru/20230117/davos-1845447951.html

Медведев назвал обсуждение поставок танков Киеву на форуме в Давосе позором

Медведев назвал обсуждение поставок танков Киеву на форуме в Давосе позором - РИА Новости, 17.01.2023

Медведев назвал обсуждение поставок танков Киеву на форуме в Давосе позором

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал позорищем обсуждение поставок танков Украине на Всемирном экономическом форуме в Давосе. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:22

2023-01-17T13:22

2023-01-17T13:53

специальная военная операция на украине

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал позорищем обсуждение поставок танков Украине на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Медведев напомнил, что раньше на мероприятии обсуждали экономические темы."Хорошо, что там сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса", — указал зампред Совбеза.По его мнению, Варшава предлагает передать танки Украине, чтобы приблизить "долгожданный для пшеков раздел Украины на части". Но для этого необходимо коллективно составить документ о капитуляции Украины, который определит будущее входивших ранее в нее территорий, отметил Медведев.Президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о планах собрать международную коалицию стран, располагающих танками Leopard, чтобы передать Украине бригаду таких машин.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844937498.html

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844621280.html

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Варвара Скокшина

киев, давос, украина, в мире, дмитрий медведев