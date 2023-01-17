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Медведев назвал обсуждение поставок танков Киеву на форуме в Давосе позором - РИА Новости, 17.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/davos-1845447951.html
Медведев назвал обсуждение поставок танков Киеву на форуме в Давосе позором
Медведев назвал обсуждение поставок танков Киеву на форуме в Давосе позором - РИА Новости, 17.01.2023
Медведев назвал обсуждение поставок танков Киеву на форуме в Давосе позором
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал позорищем обсуждение поставок танков Украине на Всемирном экономическом форуме в Давосе. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:22
2023-01-17T13:53
специальная военная операция на украине
киев
давос
украина
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал позорищем обсуждение поставок танков Украине на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Медведев напомнил, что раньше на мероприятии обсуждали экономические темы."Хорошо, что там сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса", — указал зампред Совбеза.По его мнению, Варшава предлагает передать танки Украине, чтобы приблизить "долгожданный для пшеков раздел Украины на части". Но для этого необходимо коллективно составить документ о капитуляции Украины, который определит будущее входивших ранее в нее территорий, отметил Медведев.Президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о планах собрать международную коалицию стран, располагающих танками Leopard, чтобы передать Украине бригаду таких машин.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844937498.html
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844621280.html
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киев, давос, украина, в мире, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Киев, Давос, Украина, В мире, Дмитрий Медведев
13:22 17.01.2023 (обновлено: 13:53 17.01.2023)
 
Медведев назвал обсуждение поставок танков Киеву на форуме в Давосе позором

Медведев назвал позорищем обсуждение поставок танков для Украины на Давосском форуме

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал позорищем обсуждение поставок танков Украине на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Какое же позорище, если не сказать грубее. Есть емкое русское слово на ту же букву", — написал он.
Медведев напомнил, что раньше на мероприятии обсуждали экономические темы.
"Хорошо, что там сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса", — указал зампред Совбеза.
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15 января, 09:19Специальная военная операция на Украине
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По его мнению, Варшава предлагает передать танки Украине, чтобы приблизить "долгожданный для пшеков раздел Украины на части". Но для этого необходимо коллективно составить документ о капитуляции Украины, который определит будущее входивших ранее в нее территорий, отметил Медведев.
Президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о планах собрать международную коалицию стран, располагающих танками Leopard, чтобы передать Украине бригаду таких машин.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российской армии.
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