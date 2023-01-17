13:22 17.01.2023 (обновлено: 13:53 17.01.2023)
Медведев назвал обсуждение поставок танков Киеву на форуме в Давосе позором
Медведев назвал позорищем обсуждение поставок танков для Украины на Давосском форуме
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал позорищем обсуждение поставок танков Украине на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Какое же позорище, если не сказать грубее. Есть емкое русское слово на ту же букву", — написал он.
Медведев напомнил, что раньше на мероприятии обсуждали экономические темы.
"Хорошо, что там сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса", — указал зампред Совбеза.
По его мнению, Варшава предлагает передать танки Украине, чтобы приблизить "долгожданный для пшеков раздел Украины на части". Но для этого необходимо коллективно составить документ о капитуляции Украины, который определит будущее входивших ранее в нее территорий, отметил Медведев.
Президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о планах собрать международную коалицию стран, располагающих танками Leopard, чтобы передать Украине бригаду таких машин.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российской армии.