https://ria.ru/20230117/davos-1845344919.html
Эксперт оценил девиз Всемирного экономического форума
Эксперт оценил девиз Всемирного экономического форума - РИА Новости, 17.01.2023
Эксперт оценил девиз Всемирного экономического форума
Девиз нынешнего Всемирного экономического форума "Сотрудничество в условиях раздробленного мира" расходится с сутью самого глобального форума, Давос не приведет РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T06:19
2023-01-17T06:19
2023-01-17T10:26
экономика
россия
германия
давос
олаф шольц
алексей мартынов (политолог)
g7
всемирный экономический форум в давосе
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Девиз нынешнего Всемирного экономического форума "Сотрудничество в условиях раздробленного мира" расходится с сутью самого глобального форума, Давос не приведет к ощутимым результатам, потому что глобальные решения не могут приниматься без участия России, заявил РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 16 по 20 января. Российская делегация не будет участвовать в нем. Весной прошлого года Давосский форум перестал взаимодействовать с лицами, попавшими под санкции из-за событий на Украине, и заморозил отношения с представителями России. Агентство Блумберг сообщило, что на форуме не ожидается ни одного миллиардера из Китая. "Вместе с тем, что это так помпезно подается, по смыслу это взаимоисключающие вещи — глобальный форум в условиях раздробленного мира. Если мир у вас уже раздроблен, то он уже не глобален", - сказал Мартынов. По мнению эксперта, недопуск России к Давосскому форуму может сказаться на его итогах, потому что "глобальные решения могут приниматься на глобальном уровне с участием всех так или иначе, но не когда в глобальных процессах не участвует Россия". Мартынов обратил внимание на то, что среди лидеров стран G7 на форуме будет присутствовать только канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его мнению, это показатель того, что у Германии дела обстоят хуже, чем у остальных стран. "Германия пострадала от украинской авантюры больше всех. Германия в самом просевшем положении, им нужно спасать как-то историю свою, экономику и так далее. Вот Шольц поехал на форум уговаривать инвесторов", - резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20230116/vef-1844565579.html
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экономика, россия, германия, давос, олаф шольц, алексей мартынов (политолог), g7, всемирный экономический форум в давосе
Экономика, Россия, Германия, Давос, Олаф Шольц, Алексей Мартынов (политолог), G7, Всемирный экономический форум в Давосе
06:19 17.01.2023 (обновлено: 10:26 17.01.2023)
Эксперт оценил девиз Всемирного экономического форума
Алексей Мартынов: девиз нынешнего Давоса расходится с сутью самого глобального форума
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Девиз нынешнего Всемирного экономического форума "Сотрудничество в условиях раздробленного мира" расходится с сутью самого глобального форума, Давос не приведет к ощутимым результатам, потому что глобальные решения не могут приниматься без участия России, заявил РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 16 по 20 января. Российская делегация не будет участвовать в нем. Весной прошлого года Давосский форум перестал взаимодействовать с лицами, попавшими под санкции из-за событий на Украине
, и заморозил отношения с представителями России. Агентство Блумберг сообщило, что на форуме не ожидается ни одного миллиардера из Китая
.
"Вместе с тем, что это так помпезно подается, по смыслу это взаимоисключающие вещи — глобальный форум в условиях раздробленного мира. Если мир у вас уже раздроблен, то он уже не глобален", - сказал Мартынов.
"Когда у вас не работают международные институты, когда у вас не работают платежные системы, когда отключают целые страны от системы SWIFT, когда почти 50 миллионов российских граждан не имеют возможности пользоваться национальными банковскими картами за границей – где глобализм, в чем он? В том, чтобы купить наличный доллар и поменять его на местные фантики? Ну это не глобализм, это про Америку
и американскую финансовую систему, ее поддержку и защиту", - добавил он.
По мнению эксперта, недопуск России к Давосскому форуму может сказаться на его итогах, потому что "глобальные решения могут приниматься на глобальном уровне с участием всех так или иначе, но не когда в глобальных процессах не участвует Россия".
"Можно по-разному смотреть на этот форум, на этот пир во время чумы, но я сильно сомневаюсь, что к каким-то серьезным последствиям приведет масштабное заседание в Давосе", - полагает он.
Мартынов обратил внимание на то, что среди лидеров стран G7
на форуме будет присутствовать только канцлер ФРГ Олаф Шольц
. По его мнению, это показатель того, что у Германии дела обстоят хуже, чем у остальных стран.
"Германия пострадала от украинской авантюры больше всех. Германия в самом просевшем положении, им нужно спасать как-то историю свою, экономику и так далее. Вот Шольц поехал на форум уговаривать инвесторов", - резюмировал эксперт.