"Она была воплощенное добро, любовь и свет". Прощание с Инной Чуриковой
Церемония прощания с Инной Чуриковой проходила в храме Христа Спасителя.
Церемония прощания с Инной Чуриковой проходила в храме Христа Спасителя.
Муж Инны Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов, и их сын Иван на отпевании в храме Христа Спасителя.
Муж Инны Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов, и их сын Иван на отпевании в храме Христа Спасителя.
Возложить цветы к гробу актрисы и проводить ее в последний путь пришли сотни людей.
Возложить цветы к гробу актрисы и проводить ее в последний путь пришли сотни людей.
На церемонии прощания собрались деятели искусств, коллеги, друзья и близкие покойной.
На фото — Надежда Михалкова идет к храму Христа Спасителя.
На церемонии прощания собрались деятели искусств, коллеги, друзья и близкие покойной.
На фото — Надежда Михалкова идет к храму Христа Спасителя.
В Храме установили гроб с телом артистки, а также венки и цветы, которые принесли ее родные, коллеги и поклонники.
В Храме установили гроб с телом артистки, а также венки и цветы, которые принесли ее родные, коллеги и поклонники.
"Это человек открытой души, открытого сердца. Я счастлив, что мы с ней встретились", — сказал артист Андрей Соколов на церемонии прощания с Инной Чуриковой.
"Это человек открытой души, открытого сердца. Я счастлив, что мы с ней встретились", — сказал артист Андрей Соколов на церемонии прощания с Инной Чуриковой.
"Я просто все эти дни это воспринимаю как личную свою утрату, очень большую. Это не просто актриса — такие рождаются раз в сто лет", — скорбит Евгений Миронов. По его словам, Чурикова своими ролями транслировала очень важные общечеловеческие ценности, любовь, сострадание.
"Я просто все эти дни это воспринимаю как личную свою утрату, очень большую. Это не просто актриса — такие рождаются раз в сто лет", — скорбит Евгений Миронов. По его словам, Чурикова своими ролями транслировала очень важные общечеловеческие ценности, любовь, сострадание.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала кончину Инны Чуриковой личной утратой — она была поклонницей актрисы и старалась не пропускать ни одного спектакля с ее участием. "Я не забуду ее глаза. Там все — там глубина, там мудрость, там чистота, если требовалось, там сила, там ее женская красота", — сказала Матвиенко.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала кончину Инны Чуриковой личной утратой — она была поклонницей актрисы и старалась не пропускать ни одного спектакля с ее участием. "Я не забуду ее глаза. Там все — там глубина, там мудрость, там чистота, если требовалось, там сила, там ее женская красота", — сказала Матвиенко.
"Она была воплощенное добро, воплощенная любовь, воплощенный свет. Отблеск этого добра, любви, света, он на всех на нас остался. В этом смысле никакой смерти не существует", — подчеркнул актер Владимир Еремин.
"Она была воплощенное добро, воплощенная любовь, воплощенный свет. Отблеск этого добра, любви, света, он на всех на нас остался. В этом смысле никакой смерти не существует", — подчеркнул актер Владимир Еремин.
"Она великая актриса... Я думаю, что ее талант, ее дар, ее гениальность, ее величие, ее утонченность, непредсказуемость, незаурядность — вот это все впитал наш театр. Я думаю, что эти стены будут помнить ее вечно", — отметила артистка "Ленкома" Александра Захарова.
"Она великая актриса... Я думаю, что ее талант, ее дар, ее гениальность, ее величие, ее утонченность, непредсказуемость, незаурядность — вот это все впитал наш театр. Я думаю, что эти стены будут помнить ее вечно", — отметила артистка "Ленкома" Александра Захарова.
Инна Чурикова умерла 14 января. Ей было 79 лет.
Инна Чурикова умерла 14 января. Ей было 79 лет.
Отпевание Инны Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве
Отпевание Инны Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве
Позже актрису похоронили на Новодевичьем кладбище.
Позже актрису похоронили на Новодевичьем кладбище.
Вынос гроба с телом Инны Чуриковой после церемонии прощания в храме Христа Спасителя.
Вынос гроба с телом Инны Чуриковой после церемонии прощания в храме Христа Спасителя.