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"Она была воплощенное добро, любовь и свет". Прощание с Инной Чуриковой - РИА Новости, 17.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230117/churikova-1845414235.html
"Она была воплощенное добро, любовь и свет". Прощание с Инной Чуриковой
"Она была воплощенное добро, любовь и свет". Прощание с Инной Чуриковой - РИА Новости, 17.01.2023
"Она была воплощенное добро, любовь и свет". Прощание с Инной Чуриковой
Родные, коллеги, друзья и поклонники проводили в последний путь Инну Чурикову, уход которой многие восприняли как огромную личную трагедию. Прощание с актрисой... РИА Новости, 17.01.2023
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культура
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Родные, коллеги, друзья и поклонники проводили в последний путь Инну Чурикову, уход которой многие восприняли как огромную личную трагедию. Прощание с актрисой — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, инна чурикова, умерла инна чурикова, храм христа спасителя, глеб панфилов, надежда михалкова, евгений миронов, александра захарова, евгений герасимов, валентина матвиенко
Фото, Культура, Инна Чурикова, Умерла Инна Чурикова, Храм Христа Спасителя, Глеб Панфилов, Надежда Михалкова, Евгений Миронов, Александра Захарова, Евгений Герасимов, Валентина Матвиенко
13:43 17.01.2023 (обновлено: 15:11 17.01.2023)
 

"Она была воплощенное добро, любовь и свет". Прощание с Инной Чуриковой

Читать ria.ru в
Родные, коллеги, друзья и поклонники проводили в последний путь Инну Чурикову, уход которой многие восприняли как огромную личную трагедию. Прощание с актрисой — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Церемония прощания с Инной Чуриковой проходила в храме Христа Спасителя.

Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой
1 из 14

Церемония прощания с Инной Чуриковой проходила в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Муж Инны Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов, и их сын Иван на отпевании в храме Христа Спасителя.

Справа налево: сын Инны Чуриковой, актер Иван Панфилов и супруг Инны Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов на церемонии отпевания народной артистки СССР Инны Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве
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Муж Инны Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов, и их сын Иван на отпевании в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Возложить цветы к гробу актрисы и проводить ее в последний путь пришли сотни людей.

Люди в очереди на входе в храм Христа Спасителя, где проходит церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой
3 из 14

Возложить цветы к гробу актрисы и проводить ее в последний путь пришли сотни людей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

На церемонии прощания собрались деятели искусств, коллеги, друзья и близкие покойной.

На фото — Надежда Михалкова идет к храму Христа Спасителя.

Актриса Надежда Михалкова идет к храму Христа Спасителя на церемонию прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой
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На церемонии прощания собрались деятели искусств, коллеги, друзья и близкие покойной.

На фото — Надежда Михалкова идет к храму Христа Спасителя.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

В Храме установили гроб с телом артистки, а также венки и цветы, которые принесли ее родные, коллеги и поклонники.

Митрополит Каширский Феогност на церемонии отпевания народной артистки СССР Инны Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве
5 из 14

В Храме установили гроб с телом артистки, а также венки и цветы, которые принесли ее родные, коллеги и поклонники.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

"Это человек открытой души, открытого сердца. Я счастлив, что мы с ней встретились", — сказал артист Андрей Соколов на церемонии прощания с Инной Чуриковой.

Актер, народный артист РФ Андрей Соколов идет к храму Христа Спасителя на церемонию прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой
6 из 14

"Это человек открытой души, открытого сердца. Я счастлив, что мы с ней встретились", — сказал артист Андрей Соколов на церемонии прощания с Инной Чуриковой.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

"Я просто все эти дни это воспринимаю как личную свою утрату, очень большую. Это не просто актриса — такие рождаются раз в сто лет", — скорбит Евгений Миронов. По его словам, Чурикова своими ролями транслировала очень важные общечеловеческие ценности, любовь, сострадание.

Художественный руководитель Государственного театра наций, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ Евгений Миронов на церемонии отпевания народной артистки СССР Инны Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве
7 из 14

"Я просто все эти дни это воспринимаю как личную свою утрату, очень большую. Это не просто актриса — такие рождаются раз в сто лет", — скорбит Евгений Миронов. По его словам, Чурикова своими ролями транслировала очень важные общечеловеческие ценности, любовь, сострадание.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала кончину Инны Чуриковой личной утратой — она была поклонницей актрисы и старалась не пропускать ни одного спектакля с ее участием. "Я не забуду ее глаза. Там все — там глубина, там мудрость, там чистота, если требовалось, там сила, там ее женская красота", — сказала Матвиенко.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве
8 из 14

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала кончину Инны Чуриковой личной утратой — она была поклонницей актрисы и старалась не пропускать ни одного спектакля с ее участием. "Я не забуду ее глаза. Там все — там глубина, там мудрость, там чистота, если требовалось, там сила, там ее женская красота", — сказала Матвиенко.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

"Она была воплощенное добро, воплощенная любовь, воплощенный свет. Отблеск этого добра, любви, света, он на всех на нас остался. В этом смысле никакой смерти не существует", — подчеркнул актер Владимир Еремин.

Церемония отпевания народной артистки СССР Инны Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве
9 из 14

"Она была воплощенное добро, воплощенная любовь, воплощенный свет. Отблеск этого добра, любви, света, он на всех на нас остался. В этом смысле никакой смерти не существует", — подчеркнул актер Владимир Еремин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

"Она великая актриса... Я думаю, что ее талант, ее дар, ее гениальность, ее величие, ее утонченность, непредсказуемость, незаурядность — вот это все впитал наш театр. Я думаю, что эти стены будут помнить ее вечно", — отметила артистка "Ленкома" Александра Захарова.

Народная артистка России Александра Захарова на церемонии отпевания народной артистки СССР Инны Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве
10 из 14

"Она великая актриса... Я думаю, что ее талант, ее дар, ее гениальность, ее величие, ее утонченность, непредсказуемость, незаурядность — вот это все впитал наш театр. Я думаю, что эти стены будут помнить ее вечно", — отметила артистка "Ленкома" Александра Захарова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Инна Чурикова умерла 14 января. Ей было 79 лет.

Режиссер-постановщик Ильдар Гилязев и актер Олег Масленников-Войтов на церемонии прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве
11 из 14

Инна Чурикова умерла 14 января. Ей было 79 лет.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Отпевание Инны Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве

Писательница, президент фонда Холокост Алла Гербер на церемонии отпевания народной артистки СССР Инны Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве
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Отпевание Инны Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Позже актрису похоронили на Новодевичьем кладбище.

Цветы на могиле народной артистки СССР Инны Чуриковой на Новодевичьем кладбище
13 из 14

Позже актрису похоронили на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Вынос гроба с телом Инны Чуриковой после церемонии прощания в храме Христа Спасителя.

Вынос гроба с телом народной артистки СССР Инны Чуриковой после церемонии прощания в храме Христа Спасителя в Москве
14 из 14

Вынос гроба с телом Инны Чуриковой после церемонии прощания в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КультураФотоИнна ЧуриковаУмерла Инна ЧуриковаХрам Христа СпасителяГлеб ПанфиловНадежда МихалковаЕвгений МироновАлександра ЗахароваЕвгений ГерасимовВалентина Матвиенко
 
 
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