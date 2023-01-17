https://ria.ru/20230117/churikova-1845396456.html

Евгений Миронов о Чуриковой: такие актрисы рождаются раз в сто лет

Евгений Миронов о Чуриковой: такие актрисы рождаются раз в сто лет - РИА Новости, 17.01.2023

Евгений Миронов о Чуриковой: такие актрисы рождаются раз в сто лет

Такие актрисы, как Инна Чурикова, рождаются раз в сто лет, сказал худрук театра Наций, актер Евгений Миронов на церемонии прощания. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:02

2023-01-17T12:02

2023-01-17T12:02

культура

инна чурикова

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Такие актрисы, как Инна Чурикова, рождаются раз в сто лет, сказал худрук театра Наций, актер Евгений Миронов на церемонии прощания. "Я воспринимаю это как личную свою утрату, очень большую. Это не просто актриса – такие рождаются раз в сто лет. Потому что кроме того, что она была гениальной артисткой, она еще своими ролями транслировала очень важные общечеловеческие ценности, любовь, сострадание", – сказал он. И подчеркнул, что Чурикова "в наше время ненависти" останется "абсолютным маяком добра и света". Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней проходит во вторник в храме Христа Спасителя. На церемонии собрались деятели искусств, коллеги, друзья и близкие покойной. Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище.

https://ria.ru/20230117/churikova-1845394361.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

инна чурикова, евгений миронов, новости культуры, знаменитости