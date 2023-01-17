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Евгений Миронов о Чуриковой: такие актрисы рождаются раз в сто лет - РИА Новости, 17.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230117/churikova-1845396456.html
Евгений Миронов о Чуриковой: такие актрисы рождаются раз в сто лет
Евгений Миронов о Чуриковой: такие актрисы рождаются раз в сто лет - РИА Новости, 17.01.2023
Евгений Миронов о Чуриковой: такие актрисы рождаются раз в сто лет
Такие актрисы, как Инна Чурикова, рождаются раз в сто лет, сказал худрук театра Наций, актер Евгений Миронов на церемонии прощания. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:02
2023-01-17T12:02
культура
инна чурикова
евгений миронов
новости культуры
знаменитости
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Такие актрисы, как Инна Чурикова, рождаются раз в сто лет, сказал худрук театра Наций, актер Евгений Миронов на церемонии прощания. "Я воспринимаю это как личную свою утрату, очень большую. Это не просто актриса – такие рождаются раз в сто лет. Потому что кроме того, что она была гениальной артисткой, она еще своими ролями транслировала очень важные общечеловеческие ценности, любовь, сострадание", – сказал он. И подчеркнул, что Чурикова "в наше время ненависти" останется "абсолютным маяком добра и света". Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней проходит во вторник в храме Христа Спасителя. На церемонии собрались деятели искусств, коллеги, друзья и близкие покойной. Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище.
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инна чурикова, евгений миронов, новости культуры, знаменитости
Культура, Инна Чурикова, Евгений Миронов, Новости культуры, Знаменитости
12:02 17.01.2023
 
Евгений Миронов о Чуриковой: такие актрисы рождаются раз в сто лет

Миронов на прощании с Инной Чуриковой сказал, что такие актрисы рождаются раз в сто лет

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЦеремония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве
Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Такие актрисы, как Инна Чурикова, рождаются раз в сто лет, сказал худрук театра Наций, актер Евгений Миронов на церемонии прощания.
"Я воспринимаю это как личную свою утрату, очень большую. Это не просто актриса – такие рождаются раз в сто лет. Потому что кроме того, что она была гениальной артисткой, она еще своими ролями транслировала очень важные общечеловеческие ценности, любовь, сострадание", – сказал он.
И подчеркнул, что Чурикова "в наше время ненависти" останется "абсолютным маяком добра и света".
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней проходит во вторник в храме Христа Спасителя. На церемонии собрались деятели искусств, коллеги, друзья и близкие покойной. Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище.
Открытие выставки к юбилею Инны Чуриковой - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 11:46Культура
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