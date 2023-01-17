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Матвиенко назвала смерть Чуриковой личной утратой - РИА Новости, 17.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230117/churikova-1845391598.html
Матвиенко назвала смерть Чуриковой личной утратой
Матвиенко назвала смерть Чуриковой личной утратой - РИА Новости, 17.01.2023
Матвиенко назвала смерть Чуриковой личной утратой
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала кончину народной артистки СССР Инны Чуриковой своей личной утратой – она была ее поклонницей и старалась не... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:28
2023-01-17T11:40
культура
инна чурикова
ссср
совет федерации рф
валентина матвиенко
общество
умерла инна чурикова
культура
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала кончину народной артистки СССР Инны Чуриковой своей личной утратой – она была ее поклонницей и старалась не пропускать ни одного спектакля с ее участием. Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней проходит во вторник в храме Христа Спасителя. Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище. "Для меня это тоже огромная личная утрата, потому что я всегда была поклонницей ее великого таланта. Я следила за ее творчеством, я старалась не пропускать ни одного спектакля с ее участием и, конечно, помню все наши встречи с ней до деталей, до мелочей. И я не забуду ее глаза. Там все – там глубина, там мудрость, там чистота, если требовалось, там сила, там ее женская красота", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1".
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инна чурикова, ссср, совет федерации рф, валентина матвиенко, общество, умерла инна чурикова, культура
Культура, Инна Чурикова, СССР, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Общество, Умерла Инна Чурикова, Культура
11:28 17.01.2023 (обновлено: 11:40 17.01.2023)
 
Матвиенко назвала смерть Чуриковой личной утратой

Спикер Совфеда Матвиенко назвала смерть народной артистки СССР Чуриковой личной утратой

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкАктриса Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Актриса Инна Чурикова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала кончину народной артистки СССР Инны Чуриковой своей личной утратой – она была ее поклонницей и старалась не пропускать ни одного спектакля с ее участием.
Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней проходит во вторник в храме Христа Спасителя. Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище.
"Для меня это тоже огромная личная утрата, потому что я всегда была поклонницей ее великого таланта. Я следила за ее творчеством, я старалась не пропускать ни одного спектакля с ее участием и, конечно, помню все наши встречи с ней до деталей, до мелочей. И я не забуду ее глаза. Там все – там глубина, там мудрость, там чистота, если требовалось, там сила, там ее женская красота", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1".
Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 11:18Культура
В храме Христа Спасителя началось прощание с Инной Чуриковой
 
КультураИнна ЧуриковаСССРСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоОбществоУмерла Инна ЧуриковаКультура
 
 
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