https://ria.ru/20230117/churikova-1845391598.html

Матвиенко назвала смерть Чуриковой личной утратой

Матвиенко назвала смерть Чуриковой личной утратой - РИА Новости, 17.01.2023

Матвиенко назвала смерть Чуриковой личной утратой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала кончину народной артистки СССР Инны Чуриковой своей личной утратой – она была ее поклонницей и старалась не... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T11:28

2023-01-17T11:28

2023-01-17T11:40

культура

инна чурикова

ссср

совет федерации рф

валентина матвиенко

общество

умерла инна чурикова

культура

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала кончину народной артистки СССР Инны Чуриковой своей личной утратой – она была ее поклонницей и старалась не пропускать ни одного спектакля с ее участием. Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней проходит во вторник в храме Христа Спасителя. Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище. "Для меня это тоже огромная личная утрата, потому что я всегда была поклонницей ее великого таланта. Я следила за ее творчеством, я старалась не пропускать ни одного спектакля с ее участием и, конечно, помню все наши встречи с ней до деталей, до мелочей. И я не забуду ее глаза. Там все – там глубина, там мудрость, там чистота, если требовалось, там сила, там ее женская красота", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20230117/churikova-1845388715.html

ссср

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

инна чурикова, ссср, совет федерации рф, валентина матвиенко, общество, умерла инна чурикова, культура