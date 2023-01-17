https://ria.ru/20230117/chellendzher-1845341049.html

В Британии рассказали о проблеме при отправке Киеву танков

В Британии рассказали о проблеме при отправке Киеву танков - РИА Новости, 17.01.2023

В Британии рассказали о проблеме при отправке Киеву танков

Количество танков, которое Великобритания собирается поставить Украине, несущественно для перевеса сил, пишет Guardian. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T04:52

2023-01-17T04:52

2023-01-17T04:55

технологии

анджей дуда

гитанас науседа

владимир зеленский

вооруженные силы украины

великобритания

киев

украина

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Количество танков, которое Великобритания собирается поставить Украине, несущественно для перевеса сил, пишет Guardian.Он также добавил, что, несмотря на активизацию поставок Западом Украине тяжелого вооружения, количества танков будет недостаточно, чтобы ВСУ смогли начать контрнаступление.Автор также привел слова военного эксперта Ника Рейнольдса, который заявил, что на поле боя только у танка после контакта с противником есть защиты, мобильность и огневая мощь, необходимые для сохранения скорости наступления.Издание сообщило, что в распоряжении НАТО есть более двух тысяч единиц танков Leopard 2. Эксперты британского института отметили, что обучение украинских танкистов управлению "Леопардами" и Challenger может занять от трех недель до полутора месяцев, но эффективность их использования все равно зависит от разработки Киевом "грамотного плана".На этой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава поставит Киеву танки Leopard, а его литовский коллега Гитанас Науседа пообещал Украине противовоздушное вооружение и боеприпасы. Владимир Зеленский, со своей стороны, предположил, что этот шаг может подтолкнуть и другие страны пойти по стопам Польши и Литвы.Кроме того, офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака анонсировал передачу Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230116/tanki-1845193899.html

https://ria.ru/20230116/tanki-1845157944.html

великобритания

киев

украина

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технологии, анджей дуда, гитанас науседа, владимир зеленский, вооруженные силы украины, великобритания, киев, украина, нато