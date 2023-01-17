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В Британии рассказали о проблеме при отправке Киеву танков - РИА Новости, 17.01.2023
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В Британии рассказали о проблеме при отправке Киеву танков
В Британии рассказали о проблеме при отправке Киеву танков - РИА Новости, 17.01.2023
В Британии рассказали о проблеме при отправке Киеву танков
Количество танков, которое Великобритания собирается поставить Украине, несущественно для перевеса сил, пишет Guardian. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T04:52
2023-01-17T04:55
технологии
анджей дуда
гитанас науседа
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Количество танков, которое Великобритания собирается поставить Украине, несущественно для перевеса сил, пишет Guardian.Он также добавил, что, несмотря на активизацию поставок Западом Украине тяжелого вооружения, количества танков будет недостаточно, чтобы ВСУ смогли начать контрнаступление.Автор также привел слова военного эксперта Ника Рейнольдса, который заявил, что на поле боя только у танка после контакта с противником есть защиты, мобильность и огневая мощь, необходимые для сохранения скорости наступления.Издание сообщило, что в распоряжении НАТО есть более двух тысяч единиц танков Leopard 2. Эксперты британского института отметили, что обучение украинских танкистов управлению "Леопардами" и Challenger может занять от трех недель до полутора месяцев, но эффективность их использования все равно зависит от разработки Киевом "грамотного плана".На этой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава поставит Киеву танки Leopard, а его литовский коллега Гитанас Науседа пообещал Украине противовоздушное вооружение и боеприпасы. Владимир Зеленский, со своей стороны, предположил, что этот шаг может подтолкнуть и другие страны пойти по стопам Польши и Литвы.Кроме того, офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака анонсировал передачу Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230116/tanki-1845193899.html
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технологии, анджей дуда, гитанас науседа, владимир зеленский, вооруженные силы украины, великобритания, киев, украина, нато
Технологии, Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Великобритания, Киев, Украина, НАТО
04:52 17.01.2023 (обновлено: 04:55 17.01.2023)
 
В Британии рассказали о проблеме при отправке Киеву танков

Guardian: для контрнаступления Киеву нужно в семь раз больше танков, чем дает Запад

© Фото : Maj. Charles CalioОсновной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : Maj. Charles Calio
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Количество танков, которое Великобритания собирается поставить Украине, несущественно для перевеса сил, пишет Guardian.

"Отправка Великобританией 14 танков Challenger 2 сама по себе недостаточна, и, даже если Британия захочет выделить больше из своего арсенала в размере 227 единиц, она не сможет обеспечить необходимый объем", — сообщил обозреватель издания Дэн Сэббег.

Он также добавил, что, несмотря на активизацию поставок Западом Украине тяжелого вооружения, количества танков будет недостаточно, чтобы ВСУ смогли начать контрнаступление.

"Вопрос в том, какое количество (танков. — Прим.ред.) даст Киеву возможность начать собственное наступление. Эксперты Международного института стратегических исследований <...> верят, что ответ — примерно сто единиц, это цифра, продвигаемая Филом Осборном, бывшего главы оборонной разведки Великобритании", — прокомментировал журналист.

Автор также привел слова военного эксперта Ника Рейнольдса, который заявил, что на поле боя только у танка после контакта с противником есть защиты, мобильность и огневая мощь, необходимые для сохранения скорости наступления.
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Премьер Польши призвал власти Германии передать Украине танки
Издание сообщило, что в распоряжении НАТО есть более двух тысяч единиц танков Leopard 2. Эксперты британского института отметили, что обучение украинских танкистов управлению "Леопардами" и Challenger может занять от трех недель до полутора месяцев, но эффективность их использования все равно зависит от разработки Киевом "грамотного плана".
На этой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава поставит Киеву танки Leopard, а его литовский коллега Гитанас Науседа пообещал Украине противовоздушное вооружение и боеприпасы. Владимир Зеленский, со своей стороны, предположил, что этот шаг может подтолкнуть и другие страны пойти по стопам Польши и Литвы.

Кроме того, офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака анонсировал передачу Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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ТехнологииАнджей ДудаГитанас НауседаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВеликобританияКиевУкраинаНАТО
 
 
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