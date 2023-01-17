Глава МИД Турции призвал Стокгольм "не пытаться обманывать" Анкару
Чавушоглу призвал Швецию "не пытаться обманывать" Турцию по акции РПК в Стокгольме
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Стокгольм "не пытаться обманывать" Анкару, приведя различные причины по акции запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Швеции.
Ранее агентство Anadolu со ссылкой на министра юстиции Турции Бекира Боздага написало, что Швеция не может ожидать поддержки Турции в вопросе членства в НАТО, игнорируя провокации террористов. Заявление Боздага прозвучало на фоне прошедшей в Стокгольме акции сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении президента Турции Тайипа Эрдогана. После этих событий спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп отменил запланированный визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрем заявил, что акция РПК рискует осложнить процесс ратификации Анкарой заявки на присоединение Швеции к НАТО.
"Решение прокуратуры о том, что расследование данной акции не требуется, является абсурдным. Кем осуществляется это действие? Террористы... Это делается вместе с террористической пропагандой. Говорят о свободе выражения мнений. Является ли эта провокация расистским нападением? Да, это так. Пусть они ответят, является ли расизм преступлением в Швеции. Никто не должен нас обманывать. Пусть никто не говорит нам, что "в Швеции существует свобода слова, это не преступление". Это преступление на почве расизма и ненависти", - сказал Чавушоглу на совместной с иранским коллегой пресс-конференции во вторник в Анкаре.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции РПК. Позже по итогам переговоров с турецкой стороной представители Швеции и Финляндии заявили, что страны будут сотрудничать с Анкарой в борьбе с терроризмом, обязуются не поддерживать РПК. Турция сняла возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но позже Эрдоган заявил, что Анкара не станет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии по НАТО в случае невыполнения ими обязательств. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция.