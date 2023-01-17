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Глава МИД Турции призвал Стокгольм "не пытаться обманывать" Анкару - РИА Новости, 17.01.2023
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Глава МИД Турции призвал Стокгольм "не пытаться обманывать" Анкару
Глава МИД Турции призвал Стокгольм "не пытаться обманывать" Анкару - РИА Новости, 17.01.2023
Глава МИД Турции призвал Стокгольм "не пытаться обманывать" Анкару
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Стокгольм "не пытаться обманывать" Анкару, приведя различные причины по акции запрещенной в Турции Рабочей партии... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T18:43
2023-01-17T18:43
в мире
мевлют чавушоглу
швеция
турция
нато
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АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Стокгольм "не пытаться обманывать" Анкару, приведя различные причины по акции запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Швеции. Ранее агентство Anadolu со ссылкой на министра юстиции Турции Бекира Боздага написало, что Швеция не может ожидать поддержки Турции в вопросе членства в НАТО, игнорируя провокации террористов. Заявление Боздага прозвучало на фоне прошедшей в Стокгольме акции сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении президента Турции Тайипа Эрдогана. После этих событий спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп отменил запланированный визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрем заявил, что акция РПК рискует осложнить процесс ратификации Анкарой заявки на присоединение Швеции к НАТО. "Решение прокуратуры о том, что расследование данной акции не требуется, является абсурдным. Кем осуществляется это действие? Террористы... Это делается вместе с террористической пропагандой. Говорят о свободе выражения мнений. Является ли эта провокация расистским нападением? Да, это так. Пусть они ответят, является ли расизм преступлением в Швеции. Никто не должен нас обманывать. Пусть никто не говорит нам, что "в Швеции существует свобода слова, это не преступление". Это преступление на почве расизма и ненависти", - сказал Чавушоглу на совместной с иранским коллегой пресс-конференции во вторник в Анкаре. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции РПК. Позже по итогам переговоров с турецкой стороной представители Швеции и Финляндии заявили, что страны будут сотрудничать с Анкарой в борьбе с терроризмом, обязуются не поддерживать РПК. Турция сняла возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но позже Эрдоган заявил, что Анкара не станет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии по НАТО в случае невыполнения ими обязательств. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20230117/nato-1845379166.html
https://ria.ru/20230115/turtsiya-1845053027.html
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в мире, мевлют чавушоглу, швеция, турция, нато
В мире, Мевлют Чавушоглу, Швеция, Турция, НАТО
18:43 17.01.2023
 
Глава МИД Турции призвал Стокгольм "не пытаться обманывать" Анкару

Чавушоглу призвал Швецию "не пытаться обманывать" Турцию по акции РПК в Стокгольме

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Стокгольм "не пытаться обманывать" Анкару, приведя различные причины по акции запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Швеции.
Ранее агентство Anadolu со ссылкой на министра юстиции Турции Бекира Боздага написало, что Швеция не может ожидать поддержки Турции в вопросе членства в НАТО, игнорируя провокации террористов. Заявление Боздага прозвучало на фоне прошедшей в Стокгольме акции сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении президента Турции Тайипа Эрдогана. После этих событий спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп отменил запланированный визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрем заявил, что акция РПК рискует осложнить процесс ратификации Анкарой заявки на присоединение Швеции к НАТО.
Министр обороны Турции Хулуси Акар - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 10:35
В Турции не увидели выполнения Швецией и Финляндией обязательств по НАТО
"Решение прокуратуры о том, что расследование данной акции не требуется, является абсурдным. Кем осуществляется это действие? Террористы... Это делается вместе с террористической пропагандой. Говорят о свободе выражения мнений. Является ли эта провокация расистским нападением? Да, это так. Пусть они ответят, является ли расизм преступлением в Швеции. Никто не должен нас обманывать. Пусть никто не говорит нам, что "в Швеции существует свобода слова, это не преступление". Это преступление на почве расизма и ненависти", - сказал Чавушоглу на совместной с иранским коллегой пресс-конференции во вторник в Анкаре.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции РПК. Позже по итогам переговоров с турецкой стороной представители Швеции и Финляндии заявили, что страны будут сотрудничать с Анкарой в борьбе с терроризмом, обязуются не поддерживать РПК. Турция сняла возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но позже Эрдоган заявил, что Анкара не станет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии по НАТО в случае невыполнения ими обязательств. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 21:13
Турция пригрозила Швеции "гораздо более напряженными" отношениями
 
В миреМевлют ЧавушоглуШвецияТурцияНАТО
 
 
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