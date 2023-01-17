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Министр образования Британии: подростки могут решать вопросы смены пола - РИА Новости, 17.01.2023
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Министр образования Британии: подростки могут решать вопросы смены пола
Министр образования Британии: подростки могут решать вопросы смены пола - РИА Новости, 17.01.2023
Министр образования Британии: подростки могут решать вопросы смены пола
Министр образования Великобритании Джиллиан Киган считает, что подростки в 16 лет достаточно взрослые для принятия решения о смене пола. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:54
2023-01-17T15:54
в мире
никола стерджен
шотландия
великобритания
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Министр образования Великобритании Джиллиан Киган считает, что подростки в 16 лет достаточно взрослые для принятия решения о смене пола. Накануне британское правительство решило заблокировать законопроект Шотландии, позволяющий подавать заявление о юридической смене пола с 16 лет. "Нет, на самом деле я так не думаю. Я работала в 16 лет, я платила налоги в 16 лет, я могла сама решать за себя в 16 лет", - сказала она в эфире телеканала Sky News, отвечая на вопрос, не является ли предлагаемый возраст слишком низким. Вместе с этим Киган заявила, что понимает решение правительства заблокировать предлагаемый Шотландией законопроект, поскольку в стране не может быть два "потенциально конкурирующих" законодательства. По её словам, в законодательстве также не может быть "отсутствия ясности в отношении пола и признания пола". Министр отметила, что этот вопрос является непростым, поскольку необходимо соблюдать баланс между поддержкой детей и обеспечением преподавания в школе материала, соответствующего их возрасту. Киган добавила, что Акт о Шотландии 1998 года, позволяющий британскому правительству блокировать законопроекты шотландского парламента, был одобрен большинством голосов. В связи с этим, она не поддерживает заявления главы Шотландии Николы Стерджен о "полноценной фронтальной атаке" на демократию региона. Ранее парламент Шотландии принял большинством голосов (86 против 39) законопроект, предполагающий снижение возраста, с которого можно сменить пол в документах, с 18 до 16 лет. Обсуждение законопроекта проходило в течение нескольких дней. Во время первого собрания парламентарии смогли проголосовать только по 60 поправкам из 153. Спорный законопроект, предложенный первым министром Шотландии Николой Стерджен несколько лет назад, вызвал одобрение и критику со стороны разных групп общественности. Десятки манифестантов, выступающих как за, так и против законопроекта собрались около шотландского парламента во время обсуждения депутатами последних поправок. Многие жители считают, что такой закон негативно скажется на безопасности девочек и женщин. Более того, принятие такого законопроекта означает, что теперь законодательство Шотландии будет отличаться от остальной части Великобритании. Согласно законопроекту, лицу, желающему получить свидетельство о юридическом признании "приобретенного пола", теперь не обязательно иметь подтвержденный диагноз гендерной дисфории. Человеку, который хочет сменить юридический пол, необходимо предоставить доказательства, что он жил как представитель другого пола хотя бы три месяца вместо требуемых ранее двух лет. Для несовершеннолетних этот срок будет составлять шесть месяцев. Еще три месяца будут предоставляться для обдумывания решения.
https://ria.ru/20230116/zakonoproekt-1845318404.html
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в мире, никола стерджен, шотландия, великобритания
В мире, Никола Стерджен, Шотландия, Великобритания
15:54 17.01.2023
 
Министр образования Британии: подростки могут решать вопросы смены пола

Министр образования Британии: подростки в 16 лет могут решать вопрос смены пола

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в медиабанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы . Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Министр образования Великобритании Джиллиан Киган считает, что подростки в 16 лет достаточно взрослые для принятия решения о смене пола.
Накануне британское правительство решило заблокировать законопроект Шотландии, позволяющий подавать заявление о юридической смене пола с 16 лет.
Британские флаги - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 21:18
Британия заблокирует проект Шотландии об официальной смене пола с 16 лет
"Нет, на самом деле я так не думаю. Я работала в 16 лет, я платила налоги в 16 лет, я могла сама решать за себя в 16 лет", - сказала она в эфире телеканала Sky News, отвечая на вопрос, не является ли предлагаемый возраст слишком низким.
Вместе с этим Киган заявила, что понимает решение правительства заблокировать предлагаемый Шотландией законопроект, поскольку в стране не может быть два "потенциально конкурирующих" законодательства. По её словам, в законодательстве также не может быть "отсутствия ясности в отношении пола и признания пола".
Министр отметила, что этот вопрос является непростым, поскольку необходимо соблюдать баланс между поддержкой детей и обеспечением преподавания в школе материала, соответствующего их возрасту.
Киган добавила, что Акт о Шотландии 1998 года, позволяющий британскому правительству блокировать законопроекты шотландского парламента, был одобрен большинством голосов. В связи с этим, она не поддерживает заявления главы Шотландии Николы Стерджен о "полноценной фронтальной атаке" на демократию региона.
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В Берлине подожгли офис министра, выступавшей за закон о смене пола
Ранее парламент Шотландии принял большинством голосов (86 против 39) законопроект, предполагающий снижение возраста, с которого можно сменить пол в документах, с 18 до 16 лет. Обсуждение законопроекта проходило в течение нескольких дней. Во время первого собрания парламентарии смогли проголосовать только по 60 поправкам из 153.
Спорный законопроект, предложенный первым министром Шотландии Николой Стерджен несколько лет назад, вызвал одобрение и критику со стороны разных групп общественности. Десятки манифестантов, выступающих как за, так и против законопроекта собрались около шотландского парламента во время обсуждения депутатами последних поправок. Многие жители считают, что такой закон негативно скажется на безопасности девочек и женщин. Более того, принятие такого законопроекта означает, что теперь законодательство Шотландии будет отличаться от остальной части Великобритании.
Согласно законопроекту, лицу, желающему получить свидетельство о юридическом признании "приобретенного пола", теперь не обязательно иметь подтвержденный диагноз гендерной дисфории. Человеку, который хочет сменить юридический пол, необходимо предоставить доказательства, что он жил как представитель другого пола хотя бы три месяца вместо требуемых ранее двух лет. Для несовершеннолетних этот срок будет составлять шесть месяцев. Еще три месяца будут предоставляться для обдумывания решения.
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