https://ria.ru/20230117/britaniya-1845518501.html

Министр образования Британии: подростки могут решать вопросы смены пола

Министр образования Британии: подростки могут решать вопросы смены пола - РИА Новости, 17.01.2023

Министр образования Британии: подростки могут решать вопросы смены пола

Министр образования Великобритании Джиллиан Киган считает, что подростки в 16 лет достаточно взрослые для принятия решения о смене пола. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T15:54

2023-01-17T15:54

2023-01-17T15:54

в мире

никола стерджен

шотландия

великобритания

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Министр образования Великобритании Джиллиан Киган считает, что подростки в 16 лет достаточно взрослые для принятия решения о смене пола. Накануне британское правительство решило заблокировать законопроект Шотландии, позволяющий подавать заявление о юридической смене пола с 16 лет. "Нет, на самом деле я так не думаю. Я работала в 16 лет, я платила налоги в 16 лет, я могла сама решать за себя в 16 лет", - сказала она в эфире телеканала Sky News, отвечая на вопрос, не является ли предлагаемый возраст слишком низким. Вместе с этим Киган заявила, что понимает решение правительства заблокировать предлагаемый Шотландией законопроект, поскольку в стране не может быть два "потенциально конкурирующих" законодательства. По её словам, в законодательстве также не может быть "отсутствия ясности в отношении пола и признания пола". Министр отметила, что этот вопрос является непростым, поскольку необходимо соблюдать баланс между поддержкой детей и обеспечением преподавания в школе материала, соответствующего их возрасту. Киган добавила, что Акт о Шотландии 1998 года, позволяющий британскому правительству блокировать законопроекты шотландского парламента, был одобрен большинством голосов. В связи с этим, она не поддерживает заявления главы Шотландии Николы Стерджен о "полноценной фронтальной атаке" на демократию региона. Ранее парламент Шотландии принял большинством голосов (86 против 39) законопроект, предполагающий снижение возраста, с которого можно сменить пол в документах, с 18 до 16 лет. Обсуждение законопроекта проходило в течение нескольких дней. Во время первого собрания парламентарии смогли проголосовать только по 60 поправкам из 153. Спорный законопроект, предложенный первым министром Шотландии Николой Стерджен несколько лет назад, вызвал одобрение и критику со стороны разных групп общественности. Десятки манифестантов, выступающих как за, так и против законопроекта собрались около шотландского парламента во время обсуждения депутатами последних поправок. Многие жители считают, что такой закон негативно скажется на безопасности девочек и женщин. Более того, принятие такого законопроекта означает, что теперь законодательство Шотландии будет отличаться от остальной части Великобритании. Согласно законопроекту, лицу, желающему получить свидетельство о юридическом признании "приобретенного пола", теперь не обязательно иметь подтвержденный диагноз гендерной дисфории. Человеку, который хочет сменить юридический пол, необходимо предоставить доказательства, что он жил как представитель другого пола хотя бы три месяца вместо требуемых ранее двух лет. Для несовершеннолетних этот срок будет составлять шесть месяцев. Еще три месяца будут предоставляться для обдумывания решения.

https://ria.ru/20230116/zakonoproekt-1845318404.html

https://ria.ru/20220817/germaniya-1810223274.html

https://ria.ru/20221212/spetsnazovets-1837944494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, никола стерджен, шотландия, великобритания