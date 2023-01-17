https://ria.ru/20230117/borsch-1845501765.html

Стоимость борща на Украине с февраля выросла на 21,22 процента

Стоимость борща на Украине с февраля выросла на 21,22 процента - РИА Новости, 17.01.2023

Стоимость борща на Украине с февраля выросла на 21,22 процента

Стоимость борща на Украине почти за год выросла на 21,22%, сообщили в аналитическом центре "Офис эффективного регулирования". РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T15:15

2023-01-17T15:15

2023-01-17T15:27

украина

в мире

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Стоимость борща на Украине почти за год выросла на 21,22%, сообщили в аналитическом центре "Офис эффективного регулирования". Как отмечается на сайте организации, с февраля 2022 года "стоимость борща на Украине выросла на 21,22%". "99,2 гривны (около 2,71 доллара – ред.) - столько 13 января 2023 года будет стоить порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту", - говорится в сообщении. По информации аналитического центра, больше всего – на 63,67% - подорожало мясо. Морковь и сметана подорожали на 26,48% и 30,52% соответственно. При этом более чем на 45% подешевели свекла и капуста.

https://ria.ru/20221226/inflyatsiya-1841263144.html

украина

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, в мире