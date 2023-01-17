https://ria.ru/20230117/borsch-1845501765.html
Стоимость борща на Украине с февраля выросла на 21,22 процента
Стоимость борща на Украине с февраля выросла на 21,22 процента - РИА Новости, 17.01.2023
Стоимость борща на Украине с февраля выросла на 21,22 процента
Стоимость борща на Украине почти за год выросла на 21,22%, сообщили в аналитическом центре "Офис эффективного регулирования". РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:15
2023-01-17T15:15
2023-01-17T15:27
украина
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Стоимость борща на Украине почти за год выросла на 21,22%, сообщили в аналитическом центре "Офис эффективного регулирования". Как отмечается на сайте организации, с февраля 2022 года "стоимость борща на Украине выросла на 21,22%". "99,2 гривны (около 2,71 доллара – ред.) - столько 13 января 2023 года будет стоить порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту", - говорится в сообщении. По информации аналитического центра, больше всего – на 63,67% - подорожало мясо. Морковь и сметана подорожали на 26,48% и 30,52% соответственно. При этом более чем на 45% подешевели свекла и капуста.
https://ria.ru/20221226/inflyatsiya-1841263144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, в мире
15:15 17.01.2023 (обновлено: 15:27 17.01.2023)
Стоимость борща на Украине с февраля выросла на 21,22 процента
Cтоимость борща на Украине с февраля выросла на 21,22 процента — до 99,2 гривны