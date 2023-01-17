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Стоимость борща на Украине с февраля выросла на 21,22 процента - РИА Новости, 17.01.2023
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Стоимость борща на Украине с февраля выросла на 21,22 процента
Стоимость борща на Украине с февраля выросла на 21,22 процента - РИА Новости, 17.01.2023
Стоимость борща на Украине с февраля выросла на 21,22 процента
Стоимость борща на Украине почти за год выросла на 21,22%, сообщили в аналитическом центре "Офис эффективного регулирования". РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:15
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украина
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Стоимость борща на Украине почти за год выросла на 21,22%, сообщили в аналитическом центре "Офис эффективного регулирования". Как отмечается на сайте организации, с февраля 2022 года "стоимость борща на Украине выросла на 21,22%". "99,2 гривны (около 2,71 доллара – ред.) - столько 13 января 2023 года будет стоить порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту", - говорится в сообщении. По информации аналитического центра, больше всего – на 63,67% - подорожало мясо. Морковь и сметана подорожали на 26,48% и 30,52% соответственно. При этом более чем на 45% подешевели свекла и капуста.
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Украина, В мире
15:15 17.01.2023 (обновлено: 15:27 17.01.2023)
 
Стоимость борща на Украине с февраля выросла на 21,22 процента

Cтоимость борща на Украине с февраля выросла на 21,22 процента — до 99,2 гривны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкБорщ с салом
Борщ с салом - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Борщ с салом. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Стоимость борща на Украине почти за год выросла на 21,22%, сообщили в аналитическом центре "Офис эффективного регулирования".
Как отмечается на сайте организации, с февраля 2022 года "стоимость борща на Украине выросла на 21,22%". "99,2 гривны (около 2,71 доллара – ред.) - столько 13 января 2023 года будет стоить порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту", - говорится в сообщении.
По информации аналитического центра, больше всего – на 63,67% - подорожало мясо. Морковь и сметана подорожали на 26,48% и 30,52% соответственно. При этом более чем на 45% подешевели свекла и капуста.
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