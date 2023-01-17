https://ria.ru/20230117/belgorod-1845542989.html
Исполняющего обязанности мэра Белгорода Демидова избрали главой города
Исполняющего обязанности мэра Белгорода Демидова избрали главой города - РИА Новости, 17.01.2023
Исполняющего обязанности мэра Белгорода Демидова избрали главой города
Валентин Демидов, занимавший пост и.о. мэра Белгорода с конца октября прошлого года, решением депутатов избран на эту должность, сообщила пресс-служба городской РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T17:15
2023-01-17T17:15
2023-01-17T17:15
валентин демидов
политика
белгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148456/47/1484564712_0:21:2787:1589_1920x0_80_0_0_4e55c13a2726e8b6a04f42c1666d60dc.jpg
БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Валентин Демидов, занимавший пост и.о. мэра Белгорода с конца октября прошлого года, решением депутатов избран на эту должность, сообщила пресс-служба городской администрации. В горсовете были представлены программы трех кандидатов на должность главы администрации города: Валентина Демидова, Евгения Сошенко и Владимира Бывшева. "По итогам тайного голосования победителем конкурса на замещение должности главы администрации Белгорода выбран первый заместитель мэра Белгорода Валентин Демидов. Он набрал 33 голоса. Евгений Сошенко набрал 1 голос. Владимир Бывшев – 0", - говорится в Telegram-канале горадминистрации. Уточняется, что два бюллетеня признаны недействительными, а всего на сессии присутствовали 36 депутатов. Демидов занял пост врио мэра Белгорода в октябре 2022 года после отставки Антона Иванова в связи с переходом на новую работу, с 12 октября он занимал пост первого заместителя.
https://ria.ru/20221228/shkola-1841802375.html
https://ria.ru/20221122/belgorod-1833265299.html
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148456/47/1484564712_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_d9f417b267af8067b2ec50de60889ef1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентин демидов, политика, белгород
Валентин Демидов, Политика, Белгород
Исполняющего обязанности мэра Белгорода Демидова избрали главой города
Депутаты почти единогласно выбрали Валентина Демидова мэром Белгорода