https://ria.ru/20230117/belgorod-1845542989.html

Исполняющего обязанности мэра Белгорода Демидова избрали главой города

Исполняющего обязанности мэра Белгорода Демидова избрали главой города - РИА Новости, 17.01.2023

Исполняющего обязанности мэра Белгорода Демидова избрали главой города

Валентин Демидов, занимавший пост и.о. мэра Белгорода с конца октября прошлого года, решением депутатов избран на эту должность, сообщила пресс-служба городской РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:15

2023-01-17T17:15

2023-01-17T17:15

валентин демидов

политика

белгород

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БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Валентин Демидов, занимавший пост и.о. мэра Белгорода с конца октября прошлого года, решением депутатов избран на эту должность, сообщила пресс-служба городской администрации. В горсовете были представлены программы трех кандидатов на должность главы администрации города: Валентина Демидова, Евгения Сошенко и Владимира Бывшева. "По итогам тайного голосования победителем конкурса на замещение должности главы администрации Белгорода выбран первый заместитель мэра Белгорода Валентин Демидов. Он набрал 33 голоса. Евгений Сошенко набрал 1 голос. Владимир Бывшев – 0", - говорится в Telegram-канале горадминистрации. Уточняется, что два бюллетеня признаны недействительными, а всего на сессии присутствовали 36 депутатов. Демидов занял пост врио мэра Белгорода в октябре 2022 года после отставки Антона Иванова в связи с переходом на новую работу, с 12 октября он занимал пост первого заместителя.

https://ria.ru/20221228/shkola-1841802375.html

https://ria.ru/20221122/belgorod-1833265299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

валентин демидов, политика, белгород