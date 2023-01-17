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Исполняющего обязанности мэра Белгорода Демидова избрали главой города - РИА Новости, 17.01.2023
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Исполняющего обязанности мэра Белгорода Демидова избрали главой города
Исполняющего обязанности мэра Белгорода Демидова избрали главой города - РИА Новости, 17.01.2023
Исполняющего обязанности мэра Белгорода Демидова избрали главой города
Валентин Демидов, занимавший пост и.о. мэра Белгорода с конца октября прошлого года, решением депутатов избран на эту должность, сообщила пресс-служба городской РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T17:15
2023-01-17T17:15
валентин демидов
политика
белгород
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БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Валентин Демидов, занимавший пост и.о. мэра Белгорода с конца октября прошлого года, решением депутатов избран на эту должность, сообщила пресс-служба городской администрации. В горсовете были представлены программы трех кандидатов на должность главы администрации города: Валентина Демидова, Евгения Сошенко и Владимира Бывшева. "По итогам тайного голосования победителем конкурса на замещение должности главы администрации Белгорода выбран первый заместитель мэра Белгорода Валентин Демидов. Он набрал 33 голоса. Евгений Сошенко набрал 1 голос. Владимир Бывшев – 0", - говорится в Telegram-канале горадминистрации. Уточняется, что два бюллетеня признаны недействительными, а всего на сессии присутствовали 36 депутатов. Демидов занял пост врио мэра Белгорода в октябре 2022 года после отставки Антона Иванова в связи с переходом на новую работу, с 12 октября он занимал пост первого заместителя.
https://ria.ru/20221228/shkola-1841802375.html
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валентин демидов, политика, белгород
Валентин Демидов, Политика, Белгород
17:15 17.01.2023
 
Исполняющего обязанности мэра Белгорода Демидова избрали главой города

Депутаты почти единогласно выбрали Валентина Демидова мэром Белгорода

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в медиабанкВалентин Демидов
Валентин Демидов - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Валентин Демидов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Валентин Демидов, занимавший пост и.о. мэра Белгорода с конца октября прошлого года, решением депутатов избран на эту должность, сообщила пресс-служба городской администрации.
В горсовете были представлены программы трех кандидатов на должность главы администрации города: Валентина Демидова, Евгения Сошенко и Владимира Бывшева.
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"По итогам тайного голосования победителем конкурса на замещение должности главы администрации Белгорода выбран первый заместитель мэра Белгорода Валентин Демидов. Он набрал 33 голоса. Евгений Сошенко набрал 1 голос. Владимир Бывшев – 0", - говорится в Telegram-канале горадминистрации.
Уточняется, что два бюллетеня признаны недействительными, а всего на сессии присутствовали 36 депутатов.
Демидов занял пост врио мэра Белгорода в октябре 2022 года после отставки Антона Иванова в связи с переходом на новую работу, с 12 октября он занимал пост первого заместителя.
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