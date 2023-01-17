https://ria.ru/20230117/awacs-1845534940.html
Натовские самолеты AWACS прибыли из Германии в Румынию
Натовские самолеты AWACS прибыли из Германии в Румынию - РИА Новости, 17.01.2023
Натовские самолеты AWACS прибыли из Германии в Румынию
Три самолета дальнего обнаружения AWACS прибыли из Германии в Румынию, чтобы наблюдать за действиями на восточном фланге, сообщил румынский министр обороны... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T16:48
2023-01-17T16:48
2023-01-17T16:48
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Три самолета дальнего обнаружения AWACS прибыли из Германии в Румынию, чтобы наблюдать за действиями на восточном фланге, сообщил румынский министр обороны Анджел Тылвэр. В НАТО ранее сообщили, что планируют перебросить 17 января из Германии в Румынию самолеты для наблюдения за "российской военной активностью". "Самолеты AWACS прибыли в Бухарест, откуда они будут передавать информацию НАТО о любых тактических и оперативных перемещениях на границе альянса", - заявил журналистам Тылвэр. По его словам, в свете спецоперации РФ на Украине "НАТО будет следить за военными действиями на восточном фланге с помощью самолетов AWACS". Ранее в НАТО связали переброску авиасистем со спецоперацией РФ на Украине и заявили, что "не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый сантиметр территории альянса". Там указали, что "системы AWACS могут обнаруживать самолеты на дистанции в сотни километров, это делает их ключевым элементом для сдерживания и обороны НАТО". Миссия рассчитана на несколько недель.
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в мире, германия, бухарест, румыния, нато
В мире, Германия, Бухарест, Румыния, НАТО
Натовские самолеты AWACS прибыли из Германии в Румынию
Глава Минобороны Румынии Тылвэр: три самолета AWACS НАТО прибыли в Бухарест из Германии
БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Три самолета дальнего обнаружения AWACS прибыли из Германии в Румынию, чтобы наблюдать за действиями на восточном фланге, сообщил румынский министр обороны Анджел Тылвэр.
В НАТО
ранее сообщили, что планируют перебросить 17 января из Германии в Румынию самолеты для наблюдения за "российской военной активностью".
"Самолеты AWACS прибыли в Бухарест, откуда они будут передавать информацию НАТО о любых тактических и оперативных перемещениях на границе альянса", - заявил журналистам Тылвэр.
По его словам, в свете спецоперации РФ
на Украине
"НАТО будет следить за военными действиями на восточном фланге с помощью самолетов AWACS".
Ранее в НАТО связали переброску авиасистем со спецоперацией РФ на Украине и заявили, что "не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый сантиметр территории альянса". Там указали, что "системы AWACS могут обнаруживать самолеты на дистанции в сотни километров, это делает их ключевым элементом для сдерживания и обороны НАТО". Миссия рассчитана на несколько недель.