https://ria.ru/20230117/awacs-1845534940.html

Натовские самолеты AWACS прибыли из Германии в Румынию

Натовские самолеты AWACS прибыли из Германии в Румынию - РИА Новости, 17.01.2023

Натовские самолеты AWACS прибыли из Германии в Румынию

Три самолета дальнего обнаружения AWACS прибыли из Германии в Румынию, чтобы наблюдать за действиями на восточном фланге, сообщил румынский министр обороны... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T16:48

2023-01-17T16:48

2023-01-17T16:48

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БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Три самолета дальнего обнаружения AWACS прибыли из Германии в Румынию, чтобы наблюдать за действиями на восточном фланге, сообщил румынский министр обороны Анджел Тылвэр. В НАТО ранее сообщили, что планируют перебросить 17 января из Германии в Румынию самолеты для наблюдения за "российской военной активностью". "Самолеты AWACS прибыли в Бухарест, откуда они будут передавать информацию НАТО о любых тактических и оперативных перемещениях на границе альянса", - заявил журналистам Тылвэр. По его словам, в свете спецоперации РФ на Украине "НАТО будет следить за военными действиями на восточном фланге с помощью самолетов AWACS". Ранее в НАТО связали переброску авиасистем со спецоперацией РФ на Украине и заявили, что "не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый сантиметр территории альянса". Там указали, что "системы AWACS могут обнаруживать самолеты на дистанции в сотни километров, это делает их ключевым элементом для сдерживания и обороны НАТО". Миссия рассчитана на несколько недель.

https://ria.ru/20230112/nato-1844453221.html

германия

бухарест

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в мире, германия, бухарест, румыния, нато