https://ria.ru/20230117/avtomobil-1845342804.html

В России участились экстренные вызовы от автомобилистов

В России участились экстренные вызовы от автомобилистов - РИА Новости, 17.01.2023

В России участились экстренные вызовы от автомобилистов

Количество экстренных вызовов, поступающих в систему "Эра-Глонасс" от автомобилистов, в 2022 году выросло в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом - до 12,5... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T05:25

2023-01-17T05:25

2023-01-17T05:25

общество

россия

глонасс (система навигации)

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839221000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_56a3527dbbfc978339bc3bfd7e5e6892.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Количество экстренных вызовов, поступающих в систему "Эра-Глонасс" от автомобилистов, в 2022 году выросло в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом - до 12,5 миллиона, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Глонасс" (оператор системы). "За 2022 год в контакт-центр АО "Глонасс" поступило свыше 12,5 миллиона экстренных вывозов - на 57% больше, чем в 2021 году (7,9 миллиона ). За первую половину января 2023 года система уже приняла и обработала почти 500 тысяч тревожных сигналов", - отметили в компании. Среднее число вызовов в сутки в 2022 году составило 35,7 тысячи, в 2021 году - 21,6 тысячи. В целом положительная динамика подтверждает востребованность и эффективность работы системы экстренного реагирования среди автомобилистов, считают в "Глонассе". Общее количество сообщений, полученных с 2015 года, с начала работы "Эра-Глонасс", достигло 30 миллионов. При этом почти 200 тысяч тревожных сигналов, которые потребовали реагирования экстренных служб, поступили в систему в результате автоматической активации установленных в автомобилях кнопок SOS, когда водители и пассажиры не могли самостоятельно вызвать помощь. Интеграция "Эра Глонасс" с 84 региональными "Системами-112" позволяет за считанные секунды передать экстренным службам информацию о дорожном происшествии, в том числе точные координаты мест аварий, напомнили в компании. Устройство вызова экстренных оперативных служб, подключенное к "Эра-Глонасс", с 2017 года является обязательной частью конструкций новых автомобилей. Кнопка SOS устанавливается также на ввозимые в Россию машины. Тревожные вызовы поступают в "Эра-Глонасс" каждые 2 секунды. На сегодняшний день в системе зарегистрировано 9,2 миллиона автомобилей. За 2022 год количество подключенных к "Эра-Глонасс" транспортных средств увеличилось на 834 тысячи.

https://ria.ru/20230116/dtp-1845303051.html

https://ria.ru/20230113/posol-1844686121.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, глонасс (система навигации), технологии