https://ria.ru/20230117/avtomobil-1845342804.html
В России участились экстренные вызовы от автомобилистов
В России участились экстренные вызовы от автомобилистов - РИА Новости, 17.01.2023
В России участились экстренные вызовы от автомобилистов
Количество экстренных вызовов, поступающих в систему "Эра-Глонасс" от автомобилистов, в 2022 году выросло в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом - до 12,5... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T05:25
2023-01-17T05:25
2023-01-17T05:25
общество
россия
глонасс (система навигации)
технологии
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Количество экстренных вызовов, поступающих в систему "Эра-Глонасс" от автомобилистов, в 2022 году выросло в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом - до 12,5 миллиона, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Глонасс" (оператор системы). "За 2022 год в контакт-центр АО "Глонасс" поступило свыше 12,5 миллиона экстренных вывозов - на 57% больше, чем в 2021 году (7,9 миллиона ). За первую половину января 2023 года система уже приняла и обработала почти 500 тысяч тревожных сигналов", - отметили в компании. Среднее число вызовов в сутки в 2022 году составило 35,7 тысячи, в 2021 году - 21,6 тысячи. В целом положительная динамика подтверждает востребованность и эффективность работы системы экстренного реагирования среди автомобилистов, считают в "Глонассе". Общее количество сообщений, полученных с 2015 года, с начала работы "Эра-Глонасс", достигло 30 миллионов. При этом почти 200 тысяч тревожных сигналов, которые потребовали реагирования экстренных служб, поступили в систему в результате автоматической активации установленных в автомобилях кнопок SOS, когда водители и пассажиры не могли самостоятельно вызвать помощь. Интеграция "Эра Глонасс" с 84 региональными "Системами-112" позволяет за считанные секунды передать экстренным службам информацию о дорожном происшествии, в том числе точные координаты мест аварий, напомнили в компании. Устройство вызова экстренных оперативных служб, подключенное к "Эра-Глонасс", с 2017 года является обязательной частью конструкций новых автомобилей. Кнопка SOS устанавливается также на ввозимые в Россию машины. Тревожные вызовы поступают в "Эра-Глонасс" каждые 2 секунды. На сегодняшний день в системе зарегистрировано 9,2 миллиона автомобилей. За 2022 год количество подключенных к "Эра-Глонасс" транспортных средств увеличилось на 834 тысячи.
https://ria.ru/20230116/dtp-1845303051.html
https://ria.ru/20230113/posol-1844686121.html
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общество, россия, глонасс (система навигации), технологии
Общество, Россия, ГЛОНАСС (система навигации), Технологии
В России участились экстренные вызовы от автомобилистов
"Эра-Глонасс": экстренные вызовы от автомобилистов в 2022 году поступали в 1,6 раза чаще
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Количество экстренных вызовов, поступающих в систему "Эра-Глонасс" от автомобилистов, в 2022 году выросло в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом - до 12,5 миллиона, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Глонасс" (оператор системы).
"За 2022 год в контакт-центр АО "Глонасс" поступило свыше 12,5 миллиона экстренных вывозов - на 57% больше, чем в 2021 году (7,9 миллиона ). За первую половину января 2023 года система уже приняла и обработала почти 500 тысяч тревожных сигналов", - отметили в компании.
Среднее число вызовов в сутки в 2022 году составило 35,7 тысячи, в 2021 году - 21,6 тысячи. В целом положительная динамика подтверждает востребованность и эффективность работы системы экстренного реагирования среди автомобилистов, считают в "Глонассе".
Общее количество сообщений, полученных с 2015 года, с начала работы "Эра-Глонасс", достигло 30 миллионов. При этом почти 200 тысяч тревожных сигналов, которые потребовали реагирования экстренных служб, поступили в систему в результате автоматической активации установленных в автомобилях кнопок SOS, когда водители и пассажиры не могли самостоятельно вызвать помощь.
Интеграция "Эра Глонасс" с 84 региональными "Системами-112" позволяет за считанные секунды передать экстренным службам информацию о дорожном происшествии, в том числе точные координаты мест аварий, напомнили в компании.
Устройство вызова экстренных оперативных служб, подключенное к "Эра-Глонасс", с 2017 года является обязательной частью конструкций новых автомобилей. Кнопка SOS устанавливается также на ввозимые в Россию машины. Тревожные вызовы поступают в "Эра-Глонасс" каждые 2 секунды. На сегодняшний день в системе зарегистрировано 9,2 миллиона автомобилей. За 2022 год количество подключенных к "Эра-Глонасс" транспортных средств увеличилось на 834 тысячи.