https://ria.ru/20230117/aviadeboshiry-1845500911.html

Дебошир с рейса на Пхукет объяснил свое поведение в аэропорту злостью

Дебошир с рейса на Пхукет объяснил свое поведение в аэропорту злостью - РИА Новости, 17.01.2023

Дебошир с рейса на Пхукет объяснил свое поведение в аэропорту злостью

Дебошир, из-за которого задержали рейс на Пхукет из Красноярска, после задержания объяснил свое поведение злостью на другого пассажира, следует из видео... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T16:09

2023-01-17T16:09

2023-01-17T16:32

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КРАСНОЯРСК, 17 янв — РИА Новости. Дебошир, из-за которого задержали рейс на Пхукет из Красноярска, после задержания объяснил свое поведение злостью на другого пассажира, следует из видео сибирского управления МВД РФ на транспорте. По данным ведомства, скандал устроил дебошир с подругой, оба были "с видимыми признаками опьянения", во время посадки "вели себя агрессивно, выражались нецензурно". "Но это я просто уже злой был, потому что нас снимали с самолета… Потому что кто-то там вроде из пассажиров сказал, что я якобы выпивший… Нормальное состояние. Сейчас я ничего не скажу", — заявил дебошир на видео. Его спутница в свою очередь сказала, что она находится "в нормальном состоянии": "И не такая летала". Что происходит и почему им отказали в посадке, она, по собственным словам, так и не поняла. Судя по релизу полиции, сейчас пара задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Помимо этого, на обоих дебоширов составили административный протокол о мелком хулиганстве и появлении в общественном месте в пьяном виде.

https://ria.ru/20230117/deboshir-1845360516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, пхукет (остров), происшествия, красноярск, самолеты