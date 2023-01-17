https://ria.ru/20230117/avariya-1845369686.html

Авария оставила без теплоснабжения более 54 тысяч жителей Старого Оскола

Авария оставила без теплоснабжения более 54 тысяч жителей Старого Оскола - РИА Новости, 17.01.2023

Авария оставила без теплоснабжения более 54 тысяч жителей Старого Оскола

Свыше 54 тысяч человек остались без теплоснабжения в городе Старый Оскол Белгородской области из-за аварии на теплотрассе, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T09:37

2023-01-17T09:37

2023-01-17T10:12

происшествия

старый оскол

белгородская область

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Свыше 54 тысяч человек остались без теплоснабжения в городе Старый Оскол Белгородской области из-за аварии на теплотрассе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В результате порыва трубы нарушено теплоснабжение 310 жилых домов, в которых проживают свыше 54 тысяч человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, в зоне отключения также находятся почти 20 детских садов и 10 школ.

https://ria.ru/20230113/avariya-1844765150.html

старый оскол

белгородская область

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Дарья Буймова

происшествия, старый оскол, белгородская область