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Авария оставила без теплоснабжения более 54 тысяч жителей Старого Оскола - РИА Новости, 17.01.2023
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Авария оставила без теплоснабжения более 54 тысяч жителей Старого Оскола
Авария оставила без теплоснабжения более 54 тысяч жителей Старого Оскола - РИА Новости, 17.01.2023
Авария оставила без теплоснабжения более 54 тысяч жителей Старого Оскола
Свыше 54 тысяч человек остались без теплоснабжения в городе Старый Оскол Белгородской области из-за аварии на теплотрассе, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T09:37
2023-01-17T10:12
происшествия
старый оскол
белгородская область
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Свыше 54 тысяч человек остались без теплоснабжения в городе Старый Оскол Белгородской области из-за аварии на теплотрассе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В результате порыва трубы нарушено теплоснабжение 310 жилых домов, в которых проживают свыше 54 тысяч человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, в зоне отключения также находятся почти 20 детских садов и 10 школ.
https://ria.ru/20230113/avariya-1844765150.html
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происшествия, старый оскол, белгородская область
Происшествия, Старый Оскол, Белгородская область
09:37 17.01.2023 (обновлено: 10:12 17.01.2023)
 
Авария оставила без теплоснабжения более 54 тысяч жителей Старого Оскола

В Старом Осколе из-за аварии без тепла остались жители 310 жилых домов

© Фото : пресс-служба главы администрации Старооскольского городского округаАварийно-восстановительные работы на напорном коллекторе в Старом Осколе
Аварийно-восстановительные работы на напорном коллекторе в Старом Осколе - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : пресс-служба главы администрации Старооскольского городского округа
Аварийно-восстановительные работы на напорном коллекторе в Старом Осколе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Свыше 54 тысяч человек остались без теплоснабжения в городе Старый Оскол Белгородской области из-за аварии на теплотрассе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате порыва трубы нарушено теплоснабжение 310 жилых домов, в которых проживают свыше 54 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в зоне отключения также находятся почти 20 детских садов и 10 школ.
В районе проспекта Дружбы в Курске выявлено повреждение на магистральном трубопроводе, обеспечивающем теплом Северо-Западный микрорайон - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 21:45
В Курске около 200 домов остались без тепла из-за аварии на трубопроводе
 
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