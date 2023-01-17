https://ria.ru/20230117/armeniya-1845333743.html
В Армении заявили, что военное присутствие России в стране "не вечно"
В Армении заявили, что военное присутствие России в стране "не вечно" - РИА Новости, 17.01.2023
В Армении заявили, что военное присутствие России в стране "не вечно"
Депутат армянского парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян считает, что российское военное присутствие в стране не вечно, а без... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T00:26
2023-01-17T00:26
2023-01-17T09:27
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ЕРЕВАН, 16 янв - РИА Новости. Депутат армянского парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян считает, что российское военное присутствие в стране не вечно, а без российских военных, по его словам, Армения не будет представлять угрозы Турции и станет для нее просто соседом."Российское военное присутствие в Армении - результат цивилизационных воззрений первых лет создания государственности... Российское военное присутствие не вечно в Армении. Армения идет на урегулирование отношений с соседями, создание платформы добрососедских отношений для обеспечения возможного дальнейшего развития. Это программа нашей политической команды", - сказал Арсенян в интервью онлайн-ресурсу news.am. По его мнению, в результате российское военное присутствие как гарантия безопасности в какой-то момент "станет неважным". Он добавил, что политическое руководство Армении в 90-х годах считало российское военное присутствие "спасительным кругом" для страны, указывая на экзистенциальную угрозу со стороны Турции. Отвечая на вопрос, что произойдет, если российских военных в Армении не будет, Арсенян заявил, что в этом случае Турция станет для Армении обычным соседом. В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49, до 2044 года.
https://ria.ru/20230112/odkb-1844434974.html
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в мире, армения, турция, россия
В мире, Армения, Турция, Россия
00:26 17.01.2023 (обновлено: 09:27 17.01.2023)
В Армении заявили, что военное присутствие России в стране "не вечно"
Провластный армянский депутат Арсенян заявил, что присутствие России в стране не вечно
ЕРЕВАН, 16 янв - РИА Новости. Депутат армянского парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян считает, что российское военное присутствие в стране не вечно, а без российских военных, по его словам, Армения не будет представлять угрозы Турции и станет для нее просто соседом.
"Российское военное присутствие в Армении - результат цивилизационных воззрений первых лет создания государственности... Российское военное присутствие не вечно в Армении. Армения идет на урегулирование отношений с соседями, создание платформы добрососедских отношений для обеспечения возможного дальнейшего развития. Это программа нашей политической команды", - сказал Арсенян в интервью онлайн-ресурсу news.am.
По его мнению, в результате российское военное присутствие как гарантия безопасности в какой-то момент "станет неважным".
"Может, они и останутся, но это станет неважным. Оно (военное присутствие - ред.) не будет барьером номер один против угроз. Это вопрос времени, и время это приближается параллельно с развитием армянской политической мысли", - сказал депутат.
Он добавил, что политическое руководство Армении в 90-х годах считало российское военное присутствие "спасительным кругом" для страны, указывая на экзистенциальную угрозу со стороны Турции.
"Они указывали на Турцию... Находясь в Армении, сверхцелью российского военного присутствия на турецкой границе является не функция сохранения Армении, а угроза, направленная против Турции в первую очередь... Турция никогда нам не угрожала, у нас нет такого факта после признания независимости Армении, чтобы Турция нам угрожала когда-либо, не было такого", - отметил депутат.
Отвечая на вопрос, что произойдет, если российских военных в Армении не будет, Арсенян заявил, что в этом случае Турция станет для Армении обычным соседом.
"Если их здесь не будет, Армения станет страной, не представляющей никакой угрозы, в том числе и для Турции. Потому что как Армения со своим потенциалом может угрожать Турции? Мы превратимся в соседа, который не представляет никакой угрозы для этой страны, как и для Грузии или Ирана, и в этом случае прекратятся проявления российской парадигмы", - сказал Арсенян.
В Гюмри
Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49, до 2044 года.