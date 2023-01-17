https://ria.ru/20230117/armeniya-1845333743.html

В Армении заявили, что военное присутствие России в стране "не вечно"

В Армении заявили, что военное присутствие России в стране "не вечно" - РИА Новости, 17.01.2023

В Армении заявили, что военное присутствие России в стране "не вечно"

Депутат армянского парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян считает, что российское военное присутствие в стране не вечно, а без... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T00:26

2023-01-17T00:26

2023-01-17T09:27

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ЕРЕВАН, 16 янв - РИА Новости. Депутат армянского парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян считает, что российское военное присутствие в стране не вечно, а без российских военных, по его словам, Армения не будет представлять угрозы Турции и станет для нее просто соседом."Российское военное присутствие в Армении - результат цивилизационных воззрений первых лет создания государственности... Российское военное присутствие не вечно в Армении. Армения идет на урегулирование отношений с соседями, создание платформы добрососедских отношений для обеспечения возможного дальнейшего развития. Это программа нашей политической команды", - сказал Арсенян в интервью онлайн-ресурсу news.am. По его мнению, в результате российское военное присутствие как гарантия безопасности в какой-то момент "станет неважным". Он добавил, что политическое руководство Армении в 90-х годах считало российское военное присутствие "спасительным кругом" для страны, указывая на экзистенциальную угрозу со стороны Турции. Отвечая на вопрос, что произойдет, если российских военных в Армении не будет, Арсенян заявил, что в этом случае Турция станет для Армении обычным соседом. В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49, до 2044 года.

https://ria.ru/20230112/odkb-1844434974.html

https://ria.ru/20230113/armeniya-1844677918.html

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в мире, армения, турция, россия