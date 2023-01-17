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Офис Зеленского принял отставку Арестовича - РИА Новости, 17.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/arestovich-1845519175.html
Офис Зеленского принял отставку Арестовича
Офис Зеленского принял отставку Арестовича - РИА Новости, 17.01.2023
Офис Зеленского принял отставку Арестовича
Офис Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:56
2023-01-17T16:51
алексей арестович
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Офис Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова.Сегодня чиновник написал заявление об увольнении после скандала из-за его слов о вине Киева во взрыве в многоквартирном здании.В минувшую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске рухнул подъезд жилого дома. Как заявил Арестович в эфире одного из YouTube-каналов, на здание упала и взорвалась ракета, которую сбили средства ПВО страны.Из-за своих слов глава офиса Зеленского столкнулся с волной критики. В частности, украинские депутаты начали сбор подписей за отставку Арестовича, а мэр Днепропетровска Борис Филатов оскорбил политика и призвал СБУ и контрразведку страны проверить его. В результате советник главы офиса Зеленского отказался от своих слов и выступил с извинениями.В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя попытки Киева переложить ответственность за разрушение дома на Россию, обратил внимание на слова представителей Украины, что причиной инцидента стала украинская противоракета. Он также подчеркнул, что российские Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20220904/arestovich-1814372313.html
https://ria.ru/20230117/arestovich-1845434858.html
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алексей арестович , в мире, днепропетровск, украина, ситуация в днр и лнр
Алексей Арестович , Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:56 17.01.2023 (обновлено: 16:51 17.01.2023)
 
Офис Зеленского принял отставку Арестовича

Офис президента Украины Зеленского принял отставку внештатного советника Арестовича

© Фото : alexey.arestovichАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : alexey.arestovich
Алексей Арестович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Офис Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова.
"Офис президента отправил Арестовича в отставку с поста внештатного советника", — говорится в Telegram-канале издания.
Сегодня чиновник написал заявление об увольнении после скандала из-за его слов о вине Киева во взрыве в многоквартирном здании.
В минувшую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске рухнул подъезд жилого дома. Как заявил Арестович в эфире одного из YouTube-каналов, на здание упала и взорвалась ракета, которую сбили средства ПВО страны.
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Из-за своих слов глава офиса Зеленского столкнулся с волной критики. В частности, украинские депутаты начали сбор подписей за отставку Арестовича, а мэр Днепропетровска Борис Филатов оскорбил политика и призвал СБУ и контрразведку страны проверить его. В результате советник главы офиса Зеленского отказался от своих слов и выступил с извинениями.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя попытки Киева переложить ответственность за разрушение дома на Россию, обратил внимание на слова представителей Украины, что причиной инцидента стала украинская противоракета. Он также подчеркнул, что российские Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно, иногда — по всей стране.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 13:01
В Кремле не стали комментировать отставку Арестовича
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей АрестовичВ миреДнепропетровскУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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