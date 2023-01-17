https://ria.ru/20230117/arestovich-1845519175.html

Офис Зеленского принял отставку Арестовича

Офис Зеленского принял отставку Арестовича - РИА Новости, 17.01.2023

Офис Зеленского принял отставку Арестовича

Офис Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T15:56

2023-01-17T15:56

2023-01-17T16:51

алексей арестович

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Офис Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова.Сегодня чиновник написал заявление об увольнении после скандала из-за его слов о вине Киева во взрыве в многоквартирном здании.В минувшую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске рухнул подъезд жилого дома. Как заявил Арестович в эфире одного из YouTube-каналов, на здание упала и взорвалась ракета, которую сбили средства ПВО страны.Из-за своих слов глава офиса Зеленского столкнулся с волной критики. В частности, украинские депутаты начали сбор подписей за отставку Арестовича, а мэр Днепропетровска Борис Филатов оскорбил политика и призвал СБУ и контрразведку страны проверить его. В результате советник главы офиса Зеленского отказался от своих слов и выступил с извинениями.В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя попытки Киева переложить ответственность за разрушение дома на Россию, обратил внимание на слова представителей Украины, что причиной инцидента стала украинская противоракета. Он также подчеркнул, что российские Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20220904/arestovich-1814372313.html

https://ria.ru/20230117/arestovich-1845434858.html

днепропетровск

украина

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Кирилл Волков

алексей арестович , в мире, днепропетровск, украина, ситуация в днр и лнр