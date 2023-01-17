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В Кремле не стали комментировать отставку Арестовича - РИА Новости, 17.01.2023
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В Кремле не стали комментировать отставку Арестовича
В Кремле не стали комментировать отставку Арестовича - РИА Новости, 17.01.2023
В Кремле не стали комментировать отставку Арестовича
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать отставку советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича, заявив, что... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:01
2023-01-17T13:43
политика
украина
россия
алексей арестович
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать отставку советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича, заявив, что нужно заниматься своими делами.Ранее Арестович, признавший, что часть дома в Днепропетровске была разрушена украинской противоракетой, сообщил, что написал заявление об отставке."Давайте мы не будем комментировать служебные назначения, увольнения, отставки на Украине. Давайте заниматься нашими делами", - сказал Песков журналистам.Арестович 14 января заявил, что причиной разрушения части дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО. В понедельник Песков обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета. Он также отметил что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины. Позднее Арестович отказался от своих слов о причинах обрушения части дома в Днепропетровске.
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политика, украина, россия, алексей арестович , дмитрий песков
Политика, Украина, Россия, Алексей Арестович , Дмитрий Песков
13:01 17.01.2023 (обновлено: 13:43 17.01.2023)
 
В Кремле не стали комментировать отставку Арестовича

Песков не стал комментировать уход советника главы офиса Зеленского Арестовича в отставку

© Фото : Alexey.arestovichАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : Alexey.arestovich
Алексей Арестович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать отставку советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича, заявив, что нужно заниматься своими делами.
Ранее Арестович, признавший, что часть дома в Днепропетровске была разрушена украинской противоракетой, сообщил, что написал заявление об отставке.
"Давайте мы не будем комментировать служебные назначения, увольнения, отставки на Украине. Давайте заниматься нашими делами", - сказал Песков журналистам.
Арестович 14 января заявил, что причиной разрушения части дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО. В понедельник Песков обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета. Он также отметил что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины. Позднее Арестович отказался от своих слов о причинах обрушения части дома в Днепропетровске.
Борис Филатов - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 14:15
Мэр Днепропетровска оскорбил Арестовича после его слов о действиях ПВО
 
ПолитикаУкраинаРоссияАлексей АрестовичДмитрий Песков
 
 
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