https://ria.ru/20230117/arestovich-1845434858.html

В Кремле не стали комментировать отставку Арестовича

В Кремле не стали комментировать отставку Арестовича - РИА Новости, 17.01.2023

В Кремле не стали комментировать отставку Арестовича

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать отставку советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича, заявив, что... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:01

2023-01-17T13:01

2023-01-17T13:43

политика

украина

россия

алексей арестович

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767529769_278:296:2031:1282_1920x0_80_0_0_eeda1b36706a8339a783ef407b1fbd23.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать отставку советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича, заявив, что нужно заниматься своими делами.Ранее Арестович, признавший, что часть дома в Днепропетровске была разрушена украинской противоракетой, сообщил, что написал заявление об отставке."Давайте мы не будем комментировать служебные назначения, увольнения, отставки на Украине. Давайте заниматься нашими делами", - сказал Песков журналистам.Арестович 14 января заявил, что причиной разрушения части дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО. В понедельник Песков обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета. Он также отметил что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины. Позднее Арестович отказался от своих слов о причинах обрушения части дома в Днепропетровске.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844998534.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, украина, россия, алексей арестович , дмитрий песков